Lezárult az Éger-korszak

A kormány egészségpolitikáját rendre keményen bíráló Újrakezdés orvoscsoport képviselői taroltak a Magyar Orvosi Kamara tisztújításán.

Földindulás-szerű győzelmet aratott az Újrakezdés orvoscsoport a Magyar Orvosi Kamara tisztújításán. Az elnöki pozíciót elnyerő Kincses Gyula egykori szakállamtitkár kétharmados szavazati aránnyal nyert, a köztestület egyéb vezetői posztjaira szinte kizárólag az Újratervezés csoport tagjai kerültek. Álmos Péter pszichiáter és Lénárd Rita belgyógyász alelnöke lett. A harmadik, a fogorvosi alelnöki posztot az őszi fogorvossztrájk szervezője, Nagy Ákos töltheti be. Az Újratervezés az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoportból szerveződött. Megalakulásuktól deklarálták, hogy olyan egészségügyért harcolnak, ami orvosnak, betegnek egyaránt jobb. Szervezett, fegyelmezett csoportként indultak neki a kamarai választásoknak. Olyannyira, hogy az egyik küldött, Weltner János sebészfőorvos szerint már az elnöki beszámoló pénteki elutasításakor megjósolható volt győzelmük. A csoportnak ugyan mindössze 143 küldöttje volt, a szavazási arányok alapján ennél jóval több orvost sikerült maguk mellé állítaniuk. Az elnökválasztás során 323 küldött voksolt, 202-en támogatták Kincses Gyulát, míg a kamarát 16 évig vezető Éger Istvánt 120-an. A harmadik jelölt, Lotz Gábor patológus visszalépett még a szavazás előtt. Győzelme után Kincses Gyula azt mondta, a választásokkal véget ért a politikai megosztottság, új időszak kezdődik. „A direkt politikai nyomásgyakorlástól tartózkodni fogunk, de ha valami nem jó a szakmának, vagy a betegeknek, azt szóvá fogjuk tenni” – fogalmazott. „A tárgyalásokban keményebbek leszünk, mint az előző vezetés, de reformokban együttműködőbbek. A cél az, hogy orvosok egy munkahelyről tisztességes munkával meg tudjanak élni. Ehhez is pénz kell, de ha a kormányzat partnernek tekint bennünket, konstruktívabbak leszünk.” – mondta.



Nem lesznek látványintézkedések, bemegyek a hivatalba, és bizalmat, segítséget kérek – mondta az új elnök, Kincses Gyula. Tervez átvilágítást? A kamara mögötti cégháló átvilágítását biztosan tervezzük, mert nem látni, mi történik ott. Ha kiderül, hogy maga a konstrukció okos, akkor meghagyjuk, de mindenképpen átláthatóvá tesszük a cégek működését. Mi lesz az apparátussal? Aki képes megbarátkozni az új vezetés munkastílusával, moráljával, az jöhet velünk. Nincs olyan elhatározás, hogy bárkit is le kellene cserélni vagy ki kellene rúgni. Feszült a kapcsolat az Újratervezés csoport tagjai és a kamara lapját szerkesztők között. Mi lesz a szerkesztőséggel? A tagságot kell megkérdezni, hogy meg akarják-e tartani a nyomtatott lapot. Mi most azt gondoljuk, hogy nincs rá szükség, és a lapra fordított összeget valami, más hasznosabbra is el tudjuk költeni. Például egy online-jellegű, interaktívabb fórumra. A szerkesztőség munkatársaival kapcsolatban az az álláspontunk: az, aki akar és tud is változni, az dolgozhat tovább. Megtartja az előző elnök milliós javadalmazását? Nem. Akkora tiszteletdíjat szeretnék, mint amennyit életkorom és szakképesítésem alapján szakorvosként a közellátásban keresnék. Kaphat Éger István végkielégítést? Ami a törvény szerint jár neki, azt odaadjuk. A hatályos jogszabályoknak megfelelően fogunk eljárni, nincs senkiben olyan szándék, hogy valakivel direkt kitoljunk. Azt a gesztust viszont nem tervezzük, amit Tarlós István, leköszönő főpolgármesternek tett Karácsony Gergely főpolgármester, vagyis nem adunk többletjuttatást Éger Istvánnak. Lesz nagy hivatali autója? Az biztos, hogy a 105-ös busszal fogok bejárnia a kamarába, a munkahelyemre. Azt pedig nyilván megoldjuk valahogy, ha vidékre kell utaznom hivatali ügyben. Valójában azt sem tudom, hogy van-e autója a kamrának, és ha igen, akkor milyen, le kell-e azt cserélni olcsóbbra, kedvezőbb fenntartásúra. De azt tudom, hogy az új elnökség takarékosan szeretne bánni az orvosok tagdíjával.

Éger: Ez tarvágás volt!

Nem lesz könnyű nekik felvenni a fordulatot – vélekedett az őt váltó vezetésről a leköszönő elnök, Éger István. Hosszan hezitált, végülis miért indult ötödszörre is a posztért? Ennek utólag nincs túl nagy jelentősége. Magam is szükségét éreztem, és kértek is rá. Milyen kamarát hagyott az utódokra? Az, aki most bemegy a kamarába dolgozni remek feltételeket, képzett munkatársakat, kiváló infrastruktúrát, jó pénzügyi helyzetet talál. És sok alaposan előkészített, „végstádiumban” lévő ügyet. Ezek közé tartozik az orvosi alapbéremelés, ami, ha megvalósul, gyökeresen megváltoztathatja az egészségügy helyzetét. Sajnos ebben az ügyben sem lépett a kormány akkor, amikor tehette volna, és a tagok ezt most a mi fejünkre olvasták. Nyilvánvaló, hogy sokáig nem halogathatóak ezek a döntések, mert ha marad a jelen helyzet, akkor másfél év múlva egy jól képzett szakdolgozó többet fog keresni, mint egy korombéli szakorvos. A kormány az egészségügyben rendre súlyosan mulaszt, hibát, hibára halmoz, és nem hajlandó tudomásul venni, hogy mindennek lesznek következményei. Ön szerint csak ez okozta a vereségét? Utólag nem látom értelmét a múlton merengni: tizenhat évig becsülettel helytálltam, most pedig szabályos, demokratikus választáson maradtam alul a kamara vezetésébe eddig tartozókkal együtt. Mondhatni az Újratervezés teljes tarvágást csinált a kamarában. Miután senki nem maradt ott a régi vezetésből, nem is lesz nekik könnyű felvenni a fordulatot. Ekkora szavazati különbségre talán ön sem számított. Ez igaz. Az új küldöttek jelentős része még arra sem tartott igényt, hogy meghallgassa pénteken a kamarai munkáról szóló beszámolót, hiszen csaknem százan csak szombaton voltak jelen, és nyomták a gombot arra, akire mondták neki. Ebben sajnos visszaköszönt a tavaszi küldöttállítás, ami nem egészen őszinte körülmények között zajlott. Sok helyütt úgy toborozták a küldötteket, hogy „gyere el, egy évben egyszer kell csak, hogy ott légy, más dolgod nincs”. Pedig küldöttként komoly közösségi feladata és felelőssége van mindenkinek. Mit fog csinálni hétfőtől? Folytatom az orvosi munkát. Büszke vagyok arra, hogy 63 évesen még elég jó a fizikumom ahhoz, hogy kivonuló mentőorvosként dolgozzam, amit évtizedek óta nagy örömmel teszek.