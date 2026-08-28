A gyógytorna a rehabilitáció alapja

Számos alkalommal olvasható, hogy egy-egy élsportoló megsérül, műteni kell. Ilyenkor az egyik legfontosabb kérdés, vajon mikor térhet vissza a versenyzéshez, illetve mikor lesz képes ugyanolyan szinten teljesíteni, mint korábban. Háromrészes sorozatunkban arra keressük a választ, vajon miként tudnak a lehető legkisebb kihagyással újra magas szinten teljesíteni. Első alkalommal Orosz Csilla gyógytornász mesélte el lapunknak, mitől is függ a sikeres rehabilitáció.