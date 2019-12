"Ne feledjük, miért kezdtük" - tízezrek vonultak Hongkong utcáin, összecsaptak a rendőrökkel

Nemzetközi sajtószemle, 2019. december 2.

Az új Bizottság ugyan nagy dolgokra készül a klímaváltozás, a kutatás és az európai védelem ügyében, hogy erősödjön az EU helye a világban, csak éppen a kemény költségvetési vita alighanem megnyirbálja ezeket a terveket. A soros finn elnökség ma teszi közzé a következő hét évre vonatkozó pénzügyi kereteket, de a felosztás kapcsán akkorák az ellentétek, hogy az idén nem is várható semmiféle megállapodás. A takarékos államok a németekkel az élen azt akarják, hogy a tagországok a GDP 1 %-át adják be a közösbe, mégpedig arra hivatkozva, hogy ez az öt kormány állja már most is a közösség nettó kifizetéseinek felét, és ez az összeg 2027-re elérheti akár a háromnegyed is. A Bizottság 1,11 %-ot, az EPÖ 1,3 %-ot javasol. A másik oldalon a franciák, spanyolok, lengyelek és litvánok ellenzik, hogy egyes nagy tagok továbbra is visszatérítést kapjanak. Darvas Zsolt a brüsszeli Bruegel Intézettől azt mondja, szűklátókörű megközelítés a nettó pénzmozgásokra összpontosítani, de a vita akár egy évig is elhúzódhat. A Bizottság viszont azon van kiakadva, hogy egyes javaslatok értelmében az agrár-, illetve felzárkózási támogatásokat kellene erősen visszafogni. Utóbbi hallatán Kelet-Európa árulást kiált. Egy román EP-képviselő szerint a Nyugat azzal áltatja a világot, hogy milyen nagyvonalúan segíti Keletet, benne az olyan hálátlan politikusokkal, mint Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski, ám arról hallgat, hogy a segítség összege messze elhalványul a nyugati cégek keleti profitja mellett. A kontinens két fele közötti ellentétek jól nyomon követhetőek a klímacélok kapcsán. A Bizottság karbon semlegességet követel a tagoktól 2050-re, de a lengyelek, csehek és magyarok attól félnek, hogy ez túl nagy anyagi veszteségeket okoz gazdaságuknak. Brüsszel épp ezért pótlólagos alapot tervez, csak éppen Közép-Európa kevesli annak összegét. Azon kívül elutasítja, hogy a mezőgazdasági és a kohéziós alapokból csoportosítsanak át pénzeket, mondván, hogy azok mindkét területen az éghajlatváltozás megelőzését is szolgálják.