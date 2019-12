331,42 forinton az euró

A visontai zagytározónál megrogyott az út a fiatal férfi vezette munkagép alatt. Amióta Mészáros Lőrinc érdekkörébe került a cég, egyre több a hiba.

Halálos munkahelyi baleset történt kedden délelőtt a gyöngyösi Mátrai Erőmű területén kívül található, a Szénégető és Társa Kft. által kezelt, „A1” jelű visontai zagytározónál – tudatta honlapján a kormányfői strómanként számon tartott Mészáros Lőrinc érdekeltségben lévő vállalkozás. A keddi szerencsétlenségben egy fiatal férfi hunyt el: lánctalpas kotrógéppel a zagytározó gátkoronáján lévő műszaki úton haladt, amikor az megrogyott alatta, a munkagép megbillent, majd lezuhant, s maga alá temette a gépkezelőt. A baleset körülményeit a Gyöngyösi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. Az erőmű legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a szivattyúház környékén többen rosszul lettek a nyálkahártyát irritáló orrfacsaró bűztől, amely vélhetően az Őzse-völgyi tározóban elbomló fehérjék miatt keletkezett. A lapunk által megkérdezett szakértők értetlenül állnak az események előtt. Az erőmű zagytározóiba a szénégetés mellékterméke kerül, amely némi vízzel elegyítve az ipari betonhoz közelítő minőségben megköt. Így a tározó körülbelül száz méter széles és 30-40 méter magas, lépcsőzetesen magasodó fala is ebből az anyagból készül. Az 5-6 méter széles lépcsőfokok így közlekedésre is használhatók. A mintegy 16 millió köbméter befogadóképességű, A-jelű tározó az elmúlt évtized alatt mostanra épp betelt. Így épp most kezdik feltölteni a szomszédos, hasonló méretű B-t. Egy ilyen baleset után főképp az építési hatóság feladata vizsgálni, hogy a tározó, illetve az út kialakítása-karbantartása során az építők és a műszaki ellenőrök helyesen jártak-e el. Emellett a munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi, illetve a katasztrófavédelmi hatóságot is bevonhatják a nyomozásba. Hisz, bár a leírás nem utal rá, akár a halálos balesetet szenvedett munkavállaló hibája sem zárható ki. Bár az erőműcég azt hangsúlyozza, hogy a területet alvállalkozó kezeli, az esetleges felelősség ettől függetlenül rájuk is kiterjedhet. Hisz az erőmű tevékenységéhez kapcsolódó események kapcsán a törvények szerint rendre felmerülhet az igazgatóság, illetve Horváth Péter vezérigazgató felelőssége is. A zagytározóból kinyert, szinte teljesen tiszta víz amúgy pont abba az Őzse-völgyi tározóba folyik, amely máig tisztázatlan szennyezése nyomán az erőművet és a környező településeket közel egy hónapja orrfacsaró bűz árasztotta el. Ennek tovagyűrűző hatásaként környezetvédők – egy augusztusi esethez hasonlóan – a környező patakokban is fokozott szennyezettséget mértek. Amióta Mészáros Lőrinc a német RWE-től két éve átvette az erőművet, egyre sűrűsödnek a hírek kisebb-nagyobb üzemi balesetekről. Már a 2017-es év gigaveszteségét is előre nem váratlan rendellenességek dagasztották. Ez csak tetézi az alapproblémát, miszerint az erőműben elégő lignitből származik az ország szén-dioxid-kibocsátásának körülbelül tizede. Ehhez képest az erőmű vezetése, illetve a kapcsolódó hatóságok sajtónyilatkozatai rendre csak jelentéktelenítik a problémákat és nyugtatják a lakosságot. A kormány az uniós sürgetés dacára szintén máig lebegteti, hogy mikor kívánja teljesen leállítani az egység szénblokkjait. Hasonló hangnemben nyilatkozik Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is, aki két hete nyereségesnek nevezte Mészáros Lőrinc veszteséges erőművét.