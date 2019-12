Enyhíthet a depressziós tüneteken a táplálkozás megváltoztatása

Hétfőig ugyan jelentősebb front nem várható, de a szürke, nyirkos, fagyos idő rengeteg fizikai és mentális panaszt okozhat, tovább terheli a már így is jelentősen megviselt szervezetet.

A hét eleji hónapkezdéssel a tél is ránk tört. A markáns hidegfront mögött sarkvidéki levegő zúdult a Kárpát-medencébe, és egyik napról a másikra „hidegpárna” alakult ki a térségünkben. Ez azt jelenti, hogy a reggeli zúzmarás köd megemelkedett és vastag rétegfelhőzet alakult ki, ami miatt tartósan hideg és fényszegény napokat élünk. A hétvégén némi melegedés ugyan várható, de egyrészt nem lesz jelentős, másrészt a hét elején eső is érkezik – írta Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán

Hideg légpárna A front után képződött anticiklon által uralt időjárási körülményt nevezik így, amikor napokon át köd és szürkeség van. Ilyenkor előfordulhat, hogy a hőmérséklet a magassággal nem csökken, hanem emelkedik. Úgynevezett inverzió esetén a talajközeli légrétegben megreked a hideg levegő, a magasban pedig meleg van. Jelenleg a Kárpát-medencében a talaj közelében rekedt hideg levegőt a következő hidegfront söpri majd ki – olvasható a MeteoKlinika honlapján.

A hideg légpárna orvosmeteorológiai következményei a tél legveszedelmesebb jelenségei közé tartoznak. A borongós, fényszegény idő mentális panaszokat okozhat, ilyenkor nagyon gyakoriak a depressziós tünetek, a fáradékonyság és a lehangoltság. Ok nélküli álmosságérzet akkor is jelentkezhet, ha eleget pihentünk. A szürkeség a közérzetre és a teljesítőképességre rossz hatással lehet, és a fej is fájhat, akár görcsösen is. A fény- és színterápia, a vidám színek használata és viselete jobb kedvre deríthet, és a hétvége, a Mikulás, a jó társaság, a családi összejövetelek, illetve a sport is javíthat a hangulaton, ami az immunrendszert is turbózza.

Erre szükség is van, mert a hideg, gyakran nyirkos idő kedvez a megfázásnak, de a járványok terjedésének is, egyre többeket terít le felső légúti és influenzaszerű megbetegedés. Az immunrendszer erősítése a veszélyeztetettek, a kisgyerekek és az idősek körében különösen fontos. A fertőzések terjedésének gátat szabhat, ha kerüljük a tömeget, és rendszeresen, alaposan kezet mosunk. Ajánlott a sok folyadék: meleg teák, levesek és a kímélő ételek fogyasztása – olvasható a meteogyógyász honlapon

Az ízületi bántalmakban szenvedők tünetei felerősödhetnek, illetve tartóssá is válhatnak, azaz napközben is fájdalmakat okozhatnak. Elsősorban a kopásos jellegű fájdalmak intenzitása fokozódik, már reggel érdemes egy könnyed, tehermentes átmozgatással, kímélő tornával kezdeni a napot, és folyamatosan melegen tartani a lábakat és a kezeket.

Szombaton egy hidegfront érinti a térségünket, az időjárásra érzékenyek görcsös fájdalmakat, vérnyomás-ingadozást és mérsékelt szívpanaszokat is tapasztalhatnak. Az elmúlt napok fokozott terhelése miatt a szervezet már elég legyengült ahhoz, hogy a jövő hét elején érkező frontot ne viseljük könnyen, az érzékenyek intenzív tünetek jelentkezésére számíthatnak.