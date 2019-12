Akadozik a végtag törött sérültek ellátása Budapesten

A Honvéd kórház sürgősségije péntek óta nem fogad ilyen beteget. A mentőknek a Dél-Pesti Centrum kórház Merényi telephelye, a Szent János és a Péterfy baleseti központja között kell szétosztani a csúszós úton elesett sérülteket. A déli órákban már 13 mentőautó várakozott a baleseti intézetnél.

A fővárosban megint akadozik a végtag törött sérültek ellátása, ugyanis a Honvéd kórház sürgősségije péntek óta nem fogad ilyen beteget. A mentőknek így a másik három – a Dél-Pesti Centrum kórház Merényi telephelye, a Szent János és a Péterfy baleseti központja – között kell szétosztani a csúszós úton elesett sérülteket. Úgy tudjuk, a Péterfy baleseti központja előtt a déli órákban már 13 mentőautó várakozott arra, hogy átvegyék tőlük a sérülteket. A kocsik hosszas várakoztatása további fennakadásokkal járhat, hiszen a Közép-Magyarországi Régióban és a fővárosban amúgy is kevesebb mentő, mint amennyi segélykérés van. Legutóbb csütörtökön, a Gyógyuló Egészségügy konferencián mondta Kásler miniszter, hogy a sürgősségi ellátással minden rendben. Mint fogalmazott: „senki nem hitte el, legalábbis a hozzáértőket leszámítva nagyon kevesen, hogy meg lehet szervezni a sürgősségi betegellátást.” Emlékezetes, erre a miniszteri beavatkozásra is azután került sor, amikor a sajtó hetek óta cikkezett a sürgősségi osztályokon, főként a Honvéd kórházban kialakult kaotikus helyzetről, a több órás betegvárakoztatásokról valamint arról, hogy orvosok mondtak fel a szervezetlenség, a rossz körülmények miatt. Múlt év őszén a baj már akkora volt, hogy Zacher Gábor az osztály vezetőjemiután többször is hiába jelezte a parancsnoknak, hogy se eszköze, se elég ember nincs az elvégzendő feladatokra. A humán miniszter ezt követően rendeletben újraszabályozta a sürgősségi osztályok működését, januárban élesedtek a szabályok. Azóta sok hír nem volt az osztályok működéséről, csak a miniszter számol be rendre arról, hogy minden rendben, a probléma megoldódott. Lapunk érdeklődött a Honvédkórházban is, hogy pontosan mi a probléma, amint válaszoltak, frissítjük a cikkünket.