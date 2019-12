Tüntetést szervez a színházak szabadságáért, a kultúra függetlenségéért a Katona József Színház

Azt firtatta a Facebookon, hogy az Alapjogokért Központ fiatal női munkatársainak "milyen funkciói vannak még".

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lezárult a vizsgálat, amely az intézmény egyik oktatójának, Lattmann Tamásnak a közelmúltban a közösségi médiában tett, és nagy sajtónyilvánosságot kapott bejegyzéseivel kapcsolatban indult - írja közleményében az NKE.

Az ügy Pikó András egy novemberi Facebook-posztjával indult, amiben a józsefvárosi polgármester azt írta: "nemsokára megjelenik a Józsefváros újság is. Annyira bírnám, ha lenne benne egy politikai elemzés Párkányi Esztertől, a Fidelitas volt szóvivőjétől és az Alapjogokért Központ elemzőjétől, aki a kampány alatt tanúsított »tudományos alapossággal« elemezné a józsefvárosi választási eredményt".



A poszt alatt Lattmann az alábbi megjegyzést tette: "ez az Alapjogokert Központ az a hely, ahol még az alapszakos diplomájukat sem megszerzett »elemzők« osztják az okossagot a propagandamédiaban. Igaz, legalabb csinosak. Vajon milyen funkcióik vannak még?" A fiatal fideszes nőket nőiségében megalázó megjegyzésre a kormányközeli sajtó is rámozdult, minthogy Lattmann korábban azt is állította magáról, hogy felmerült ellenzéki miniszterelnök-jelöltként. Ez utóbbit bár az ellenzéki pártok egytől egyig cáfolták, de a fideszes média Lattmannt azóta is az MSZP miniszterelnökjelöltjeként emlegeti, pedig valójában az FKGP, a Változást Akaró Szavazók Pártja és a Színes Magyarország Párt jelöltje volt.



A vizsgálat megállapította, hogy ezek a bejegyzések és az általuk közvetített nézetek nem egyeztethetők össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által képviselt, az emberi méltósághoz való jogot és a nemek közötti egyenjogúságot tiszteletben tartó értékrenddel

- olvasható az ügyben megindult NKE-s vizsgálatról szóló közleményben. Hozzáteszik: Lattmann Tamás megnyilvánulása egyetemi polgárhoz méltatlan és elfogadhatatlan, ezért az intézmény vezetése az egyetemi docens közalkalmazotti jogviszonyát a mai napon megszüntette.