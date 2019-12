Kortársat karácsonyra!

Mai képzőművészeti alkotásokat kínál elérhető áron a Resident Art művészeti ügynökség mától december 22-ig az A.P.A. Galériában.

Victor Vasarely hitvallásának is része volt, hogy a művészetet mindenki által elérhetővé kell tenni. A Resident Art művészeti ügynökség is ebben munkálkodik, miközben a kortárs képzőművészetet viszi közelebb a közönségéhez: művészeti sétái a műtermek, a kortárs alkotók személyes világába vezetnek. A Resident Art múlt évben rendezte meg első kortárs karácsonyi vásárát, a Resident Art Fairt (RAF), ezt követte tavasszal a ZiggY Art Fair a Pintér Galériával, míg nyáron három hétig a Balaton-felvidéken, Lovason „vásározott”, pontosabban létesített kortárs művészeti bázist Resident Art Garten néven, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel, beszélgetésekkel egybekötve. A sikert jelzi, hogy itt az újabb RAF − a rendezvényt népszerűsítő videóban ezúttal Mucsi Zoltánnak migránstámadástól kellett megvédenie a Leonardo-jubileum alkalmából készült önarcképét. − Kurátortársammal, Bánki Ákos képzőművésszel a tavalyi vásárhoz képest bővítettük a kínálatot. Már nemcsak bevezető áru (50-150 ezer forintos) műveket mutatunk be, a Young n’ Fresh szekció mellett gyűjtői válogatást is készítettünk azoknak, akik ugyan eljárnak ezekre a vásárokra is, de eddig nem találtak számukra különleges műveket – mondta el lapunknak Schneller János művészettörténész. A Collectors’ Selection részlegben olyan alkotók műveit lehet megvásárolni piaci áron, mint Bada Dada Tibor, Braun András, Frey Krisztián, Gyarmathy Tihamér, Hopp Halász Károly, Keserü Ilona, Kocsis Imre, Nádler István, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor vagy Ujj Zsuzsi. De a pályájuk elején lévő alkotók jelentősebb műveinek is van egy emelt áras szekciója. - Az tette lehetővé, hogy a bevezető árazást továbbra is tudjuk tartani, hogy folyamatosan figyeljük azokat a művészeket, akik kijönnek az egyetemről – tette hozzá Schneller János. – Olyanokat, akik pályakezdők, még az elején vannak a karrierjüknek, a húszas éveik végén, a harmincas éveik elején járnak, általában nincs még állandó galériájuk, viszont nagyon tehetségek és a jövőjüket is alkotóként képzelik el. Ez a gyűjtők számára is érdekes: figyelemmel követni, kiből lesz majd olyan művész, akinek a további munkáira is érdemes odafigyelni. A RAF-on bemutatott alkotások nem a vásárra, hanem év közben készültek, Bánki Ákossal megpróbáltunk a minőségre nagyon ügyelni. Így állt össze egy több mint háromszáz oldalas katalógus mintegy száz alkotó háromszáz munkájával, festményekkel, fotókkal, grafikákkal. Schneller János szerint, ha valaki arra kíváncsi Magyarországon, mi van ma a kortárs képzőművészet terén hazánkban, annak tökéletes keresztmetszetet ad a kiállítás-vásár, minden festészeti irányzat megtalálható benne. – De a célunk az is, hogy bővítsük a kortárs művészeti szcéna méretét. Nemcsak úgy, hogy több alkotót tegyünk ismertté, hanem úgy is, hogy több ember érdeklődését keltsük fel. Óriási eredmény, ha valaki a vásáron élete első egyedi műtárgyát veszi meg, de az is éppolyan siker, ha ezentúl inkább figyelemmel fogja követni a kortárs kiállításokat. INFO Resident Art Fair 2019 A.P.A. Galéria (VIII., Budapest Horánszky utca 5.). december 10-től 22-ig, mindennap 12-től 19 óráig