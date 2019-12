Hétfőtől Szegeden az édesapák is bemehetnek a császármetszésre

Több százezer embert hozhat váratlan, illetve nehéz helyzetbe az az új törvény, amit szerdán várhatóan elfogad a parlament kormánypárti többsége.

A „potyautasoktól” mentesítené az egészségügyi ellátórendszert a pénzügyminiszter törvényjavaslata, amelytől azt várják, hogy automatikusan kiszűri azokat, „akik jogosulatlanul veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.” Potyautasként tartják számon azokat, akik nem fizetnek semmit az egészségügyi rendszer igénybevételéért, és akikért az állam sem fizet. Jelenleg azok, akik elvesztették a jogosultságukat, mert például munkanélkülivé váltak, tönkrement a vállalkozásuk, elvégezték az egyetemet, de nem találtak még munkát, esetleg háztartásbeliek, egyéni egészségügyi szolgáltatási szerződés keretében havi 7500 forintos járulékért vásárolhatnak jogot térítésmentes ellátásokra. A mostani szabály az, hogy akinek rendezetlen a biztosítása, de orvosra szorul, azt ellátják, majd az adóhivatal utólag behajtja rajta az elmaradt járulékot. A parlament előtt lévő, a társadalombiztosítási ellátásokról szóló törvénytervezet szerint viszont háromhavi tartozás után érvénytelenítenék az adós tajszámát, és már csak készpénz fizetés ellenében juthatna közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz és gyógyszerhez. Azaz már nem járulékot fizetné meg utólag ezekért a szolgáltatásokért, hanem előre a piaci árat. Ez a gyakorlatban úgy történne, hogy akiknek járulék-tartozás miatt felfüggesztik a tajszámát, azok az egészségügyi jogviszony ellenőrzéskor az eddigi piros helyett úgynevezett barna lámpát kapnak.



Míg korábban a piros lámpa csak figyelmeztetés volt arra, hogy tisztázni kell az adóhatóságnál a rendezetlen jogviszonyt, addig a barna azt jelenti, hogy a biztosítás érvénytelen, ezért csak készpénz fizetés ellenében kaphatnak orvosi ellátást. Gyógyszert is csak a támogatás nélküli teljes áron válthatnak ki a patikában. (Ez nem vonatkozik a mentésre és a sürgősségi ellátásra. Az továbbra is mindenkinek állampolgári jogon jár.) Kormányzati körökből lapunk úgy értesült, hogy körülbelül 300 ezer olyan ember van, aki most egyéni szerződéssel fizeti az egészségügyi járulékát, azaz e csoport tagjai potenciálisan is veszélyeztettek, ha bármilyen okból három hónapra kiesik a járulékfizetésük. További 400 ezer olyan magyarországi állandó lakcímmel rendelkező ember van, aki soha semmilyen egészségügyi, illetve társadalombiztosítási szolgáltatást nem vett még igénybe, ők az adóhatósághoz sem jelentkeztek be. Szakértőnk szerint egyelőre nem tudni, hogy mi lesz az ő sorsuk, ha mégis megjelennének az orvosnál. Továbbá van 500 ezer piroslámpás, akiknek rendezetlen a státuszuk. Az sem egyértelmű, hogy mi lesz a sorsa annak az 50 ezer honfitársunknak, akiknek nincs állandó lakcíme, ők ugyanis, ha akarnának sem tudnának szerződni egyéni szolgáltatási járulékra. Sokan közülük diákok. Az utóbbiak esetében az sem elég, ha az oktatási hivatal igazolja, hogy hallgatók, mert a jogosultsághoz ettől függetlenül is kell az állandó lakhely. Vannak közöttük olyanok is akik eladták a házukat, ezután albérletbe kényszerültek, de oda nem engedik őket bejelentkezni. Ezt a csoportot a rendszerben Szócska-pirosoknak hívják. Szócska Miklós ugyanis 2011-ben államtitkári utasításként kiadta, hogy a lakcím nélküliek ellátását, addig is amíg nem rendeződik a helyzetük biztosítani kell.



Szakértőnk úgy becsülte, hogy az átfedések miatt körülbelül 700 ezer ember kerülhet az új szabályok miatt váratlan, nehéz helyzetbe. Azaz fizetnie kell esetleg majd az ellátásért. Magyarországon elvben minden ellátóhelynek van egyéni díjszabályzata, amely alapján a biztosítás nélkülieknek kiállíthatnak számlát. Komáromi Zoltán háziorvosi rendelőjében egy általános vizsgálat 10 ezer forint, az EKG 3000 forint. Arra a kérdésre, hogy mit tesz majd a barna színű tajosokkal, előbb ellátja-e őket és aztán kéri a pénzt vagy fordítva, az orvos azt válaszolta: rendelőjében a jogviszony ellenőrzés a recepción megtörténik, ott is kell kiegyenlíteni a számlát, ő csak az orvosi munkát végzi el. Ám, ha valakiről látja, hogy nem jogosult és nem is tud fizetni, nyilván el fogja látni.