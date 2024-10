Hétfőtől Szegeden az édesapák is bemehetnek a császármetszésre

Az orvosokat is megosztja a közösségi portálokon a szegedi egyetemi klinika „újítása”, miszerint ha az anya is hozzájárul, úgy az apa vagy a nagymama is ott lehet a műtőben a császármetszéses szüléseknél.