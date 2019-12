Megoldódhat a Fidesz dilemmája, miután Áder visszaküldte az igazságügyi salátatörvényt a Háznak

A kormányzati kommunikáció rögzített paneljei élesen kirajzolódtak a kormányinfón, akármilyen témáról is beszélt ott Gulyás Gergely.

Az aktuális kormányülés után jubileumi Kormányinfón köszöntötte csütörtökön hallgatóságát Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Három témáról beszélt a 150. ilyen sajtótájékoztatón: az egyik a Brüsszelben történtek, a másik a klímaváltozás ügye, a kérdések előtt végül a kulturális törvény módosítása is szóba került.



Szólásszabadság és boszorkányüldözés

– ezek voltak a kulcsszavak, amikor Gulyás a 7-es cikk szerinti meghallgatásról beszélt. A szólásszabadság jelszava Kovács Zoltán kormányszóvivő miatt kellett, hogy elhangozzon csütörtökön újra és újra, ő ugyanis a zárt ülésről két és fél óra alatt 74 Twitter-posztban sorosozott, míg végül az EU Tanács üléséről ki is akarták küldeni. Gulyás azt hangsúlyozta a botrány kapcsán, hogy a kormány soha nem ellenezte a nyilvánosságot, valamint hogy a korábbi ülés jegyzőkönyvét pedig szerintük idejekorán tették közzé. Később, egy a kormányszóvivő viselkedését firtató kérdésre válaszul azt is megjegyezte a miniszter: „én elégedett vagyok”. A 7-es cikk szerinti, a magyar jogállamiságot védeni hivatott eljárást pedig ismételten boszorkányüldözésnek nevezte, mondván, ha eltekintünk az általa soroshoz kötött szervezetek jelentéseitől, akkor az EU-nak igazából nincs is gondja semmivel. Még ma tájékoztatja az uniót a magyar álláspontról.



Mások felelőssége nagyobb



– ismételgette változatosan szerkesztett mondatokban Gulyás, amikor a csütörtöki EU-csúcson a 2050-es karbonsemlegességgel kapcsolatban várható vitákról beszélt. Először elárulta, hogy a kormány szerint is fontos a klíma-kérdés, majd rátért azokra az állításokra, amikkel védekezve júniusban is megfúrta a Fidesz-KDNP a 2050-es uniós karbonsemlegességről szóló megállapodást : sokba kerül (adjanak pénzt), és különben is, Magyarország szerinte legalább betartja a 2030-as célokat . A Kormányinfón azt sem felejtette el megemlíteni, hogy a magyar klímacélok eléréséhez atomenergia kell. „A szennyező fizet elvét kell érvényesíteni” – mondta a miniszter. Ki nem mondva Németországra utalhatott, ahol a szénerőművek az energiaszükséglet 40 százalékát fedezik jelenleg. Majd a magyar tétlenséget további felelősséghárítással próbálta igazolni: egész Európa kibocsátása csak 9 százalék a globálishoz képest. Ez persze csak akkor igaz, ha nem számolja Gulyás és a kormány az uniós cégek nem európai tevékenységének hatásait. Bezzeg az Egyesült Államok, bezzeg Kína – hozta fel többször is a miniszter.

Gothár-ügy



– sulykolta Gulyás Gergely, amikor a kultúráról, színházakról és színházigazgatók kinevezéséről, valamint a kulturális törvény módosításáról beszélt. Függetlenül attól, hogy oda tartozott-e, elismételte azt is: a szexuális zaklatási ügynek kell, hogy legyen következménye. Az Újszínházban történteket kerülte szavaival, amikor kérdésre kellett kommentálnia az ottani botrányt, ismét Gothárt emlegette, mondván, ott történt „beismerés és elismerés”. Emellett Gulyás gratulált a Népszavának, és más, a kulturális törvény módosításáról szóló javaslatot megszerző lapoknak. Majd azt mondta, szerinte a megszavazott módosítás semmit nem tartalmaz a javaslatból, mert mindenki láthatja, az NKA is megmaradt. Később, újságírói kérdésre még azt részletezte, hogy ha önkormányzati pénz mellett a kormánytól is kér forrásokat egy intézmény, akkor természetes, hogy beleszólnak az igazgatók kinevezésébe, illetve, hogy mindenkinek jobb lesz, ha az eddig szétforgácsoltan osztott támogatásokat egyben kaphatják majd meg.



Szintén kérdésre kommentálta Gulyás az Átlátszó.hu értesülését: a portál ugyanis csütörtökön azt írta meg, hogy azok a honvédségi repülők, amelyekkel korábban Orbán Viktor miniszterelnök úgy utazgatott, mintha kormánygépek lennének, újabban egzotikus, sokszor adóparadicsomként is nyilvántartott célpontokra járnak: például Dubaiba és Abu Dhabiba, Panamába és a Kanári-szigetekre, vagy éppen Las Vegasba . A miniszter azt mondta, beszélt erről a honvédelmi miniszterrel, és szerinte az utakon minden egyes alkalommal honvédek vettek részt. Dubaiban az egyik alkalommal például „kiberegyüttműködésről” tárgyaltak, Las Vegasban egy fegyverkiállításra ment el a honvédség fegyverbeszerzésekben illetékes igazgatója.