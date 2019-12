Gulyás: boszorkányüldözés, Gothár, mások felelőssége

A Honvédelmi Minisztérium nem árulta el, hogy kiket és miért utaztatott az egzotikus helyszínekre a Magyar Légierő.

írja az Átlátszó. A portálnak Orbán Viktor miniszterelnök tavaly sokszor utazott a frissen beszerzett új honvédségi repülőgépekkel, és büszkén pózolt mellettük. Azóta viszont a Magyar Honvédség két-két utasszállítójával és luxusrepülőgépével kapcsolatos adatokat letiltották az internetes repülőgépfigyelő oldalakról, így egy ideje nem lehetett tudni, mikor merre járnak –A portálnak

most mégis sikerült megszerezni a repülőgépek összes eddigi útvonalát, amikből kiderül, hogy a honvédség két Airbus A319 és két Dassault Falcon 7x típusú repülője olyan helyeken is járt az elmúlt évben, mint Dubaj, Las Vegas, Málta vagy Panama.

A Honvédelmi Minisztérium az Átlátszó kérdésére nem árulta el, hogy kiket és miért utaztatott az egzotikus helyszínekre a Magyar Légierő. A portál összesítéséből többek között kiderül, hogy – a 604-es lajstromjelű Airbus 2018-as úticéljai között főként olyan európai városok voltak, mint Belgrád, Köln, Ljubljana, Linköping, Luxemburg, Oslo, Split, Zágráb, Varsó, de járt a gép Tbilisziben, a görög Chios szigetén, és a népszerű spanyol üdülőhelyen, Alicante-ben is. A legegzotikusabb útja 2018. november közepén egy kiruccanás volt Dubajba, ami után Bandar Lengeh-ben (Irán) és Khoy-ban (Azerbajdzsán) bukkant fel a repülő. Az idei évben a 604-es Airbus számos utat tett meg a franciaországi Bordeaux-tól kezdve a litván Kaunas-on át a törökországi Zonguldakig, és feltűnt az oroszországi Magnyitogorszkban is. 2019-es útjai közül a legérdekesebb az októberi 10.-13. közötti, 3 napos tartózkodás a népszerű görög üdülőhelyen, Thesszalonikiben. Onnan hazatérve, rövid budapesti pihenő után, október 14-én a 604-es az azerbajdzsáni Qabala városába ment, majd 15-én jött vissza Budapestre. A kormany.hu tájékoztatása szerint ekkor Orbán Viktor a Türk Tanács VII. csúcstalálkozóján vett részt Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A miniszterelnök Facebook-oldalán pedig a látogatásról közzétett, „Keleti partnerség” című albumban szerepel is két olyan fotó, amelyeken felismerhető a honvédségi csapatszállító.

– a 605-ös lajstromjelű Airbus 2018. április-június között Magyarországon belül mozgott a Kecskemét-Szolnok-Budapest háromszögben, majd következtek az európai úticélok: például Brüsszel, Bukarest, Köln, Ljubljana, Luxemburg, Oslo, Párizs, Szófia, de volt a repülő Moszkvában és Tbilisziben is. Idén februárban Isztambulban, Tel-Avivban és Kairóban is járt a 605-ös repülőgép, ami a Miniszterelnöki Kabinetiroda által közzétett fotók szerint Izraelbe és Egyiptomba Orbán Viktort vitte. 2019. május elején 3 napot töltött a 605-ös a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek második legnagyobb tagján, a turisták körében nagyon népszerű Fuerteventura szigetén (a 604-es gép novemberben töltött 3 napot ugyanitt). Június 30-án a 605-ös repülő egy másik kedvelt nyaralóhelyre, a spanyolországi Alicante városába ment, és még aznap vissza is jött Budapestre. Majd egy héttel később, július 6-án megint kiment Alicante-ba, ahonnan ismét még aznap haza is jött. 2019. november 19-én pedig Dubajban tűnt fel a 605-ös honvédségi Airbus. Ugyanitt járt 2018 novemberében a másik, 604-es Airbus is.



– a 606-os lajstromjelű Dassault Falcon tavaly járt Brüsszelben, Genfben, Londonban, Münchenben, Nápolyban, Párizsban, valamint a horvátországi Brac szigetén is. 2019-ben a honvédségi business jet egzotikusabb helyszínekre repült:

februárban az Egyesült Arab Emírségek két városában, Dubajban és Abu Dhabiban volt,

márciusban Tel-Avivban járt,

április közepén Mexikóvárosba és Panamavárosba ment,

április 28-tól május 2-ig Las Vegasban volt,

május és július közepén, valamint szeptember végén Washingtonba repült,

október végén Abu Dhabiban és Dohában bukkant fel,

november elején Sanghajban, Tokióban és Moszkvában volt,

november végén Máltán, Sevillában és Genfben járt.

– az először HA-LKX polgári lajstromjellel repülő, azóta 607-es lajstromot kapott Dassault Falcon első útja Brazíliába vezetett 2018 szilveszterén, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt vitte Jair Bolsonaro brazil elnök beiktatására. Ezután a repülő sokáig Franciaországban volt, majd onnan 2019 márciusában jött vissza Magyarországra, ahonnan még polgári lajstrommal, de már a honvédségi szürkére festve a 606-ossal együtt ment Tel-Avivba. Április óta az egykori HA-LKX már a 607-es katonai lajstromot használja, és a transzponderadatok szerint a többi géphez hasonlóan rengeteget repül. Többnyire olyan „átlagos” európai helyszíneken volt idén, mint Belgrád, Berlin, Brüsszel, Genf, Párizs, Stockholm, Varsó, Zágráb. Április végén 5 napig volt Pekingben, májusban pedig 4 napig Párizsban tartózkodott. Május közepén Washingtonban, majd Tel-Avivban járt, júniusban Kijevben, júliusban pedig két kanadai városban, Torontóban és Vancouverben volt. „Nagyon valószínű, hogy a honvédségi repülőgépek esetenként kikapcsolt transzponderrel is repülnek, mert több olyan utat is találtunk, amelyeknek nincs nyoma a transzponderadatokban. A 606-os Falcon transzponderjeleit például 2019. április 14. és 18. között csak Magyarországon észlelték, de spotterek lefotózták Máltán április 15-én és április 17-én is” – írja a portál.