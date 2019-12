Orbán és szövetségesei torpedózzák Európa zöld átállását

A nyugat-európai tagállamok többsége kész segíteni a rászoruló régiókat a zöld átállásban. A magyar, lengyel és cseh kormány keménykedik.

Pénzről vitatkoztak az európai uniós tagállamok vezetői csütörtökön kezdődött brüsszeli ülésükön. Először arról, hogyan és mennyivel támogassák az EU nagyívű környezetvédelmi céljait, azon belül is a zöld átállás nehézségeivel küzdő iparágakat és régiókat. Ezt követően tervezték a megbeszélést arról, mennyit költsenek a közös célokra a 2020 utáni hosszútávú büdzséjükben. A huszonhét ország vezetője (Boris Johnson brit kormányfő távolmaradt a tanácskozásról) immár másodszor veselkedett neki annak a szándéknyilatkozatnak, amely leszögezi, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges, vagyis zéró károsanyagot kibocsátó földrésze legyen. Júniusban a cseh, a lengyel és a magyar vétó miatt nem sikerült az akkori csúcs zárónyilatkozatába foglalni a kötelezettségvállalást. A hármak akkor arra hivatkoztak, hogy addig nem tudják a nevüket adni a megállapodáshoz, amíg nem kapnak garanciát a megfelelő kompenzációra. Közölték, hogy az átállás nem jelenthet irreális terheket a szegényebb országok számára. Érvelésük most is hasonló volt. Orbán Viktor miniszterelnök a találkozóra érkezvén azt mondta újságíróknak: "Magyarország készen áll arra, hogy a megállapodást aláírja… De egy dolgot kell kerülni, hogy ne engedjük meg a brüsszeli bürokratáknak azt, hogy megint a szegény emberekkel és a szegény országokkal fizettessék meg a klímaváltozás elleni küzdelem árát". Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő értésre adta, hogy nem fognak belemenni egy olyan megállapodásba, amely a társadalmat bünteti. Ő 505 milliárd euróra becsülte a szénalapú gazdaságról való lengyel átállás költségeit. Andrzej Babis cseh miniszterelnök — Orbán Viktorral összhangban — sajtónyilatkozatában az atomenergia fontosságát hangsúlyozta, és 30-40 milliárdra taksálta a zöld átmenet árát országában. A csúcs előtt fekvő javaslat szerint a következő hétéves büdzsében az EU vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtana a nehézségekkel küzdő térségeknek a kohéziós alapokból. Az Európai Bizottság javaslata szerint ez 6-8 milliárd eurót tenne ki. Az összeget különböző pénzügyi konstrukciókkal - például költségvetési garanciával és a magántőke bevonását ösztönző intézkedésekkel - sokszoroznák meg. A finanszírozást a zöld invesztíciókat elősegítő szabályozás és technikai segítségnyújtás egészítené ki. A Méltányos Átállási Mechanizmus névre hallgató pénzügyi keret teljes összege végül 100 milliárd eurót tenne ki. Az Európai Befektetési Bank (EIB) emellett 2021-2030 között 1000 milliárd euróval segítené a környezetvédelem fenntarthatóságát és a klímavédelmet. Az Európai Bizottság jövő januárban tesz jogszabályi javaslatot a mechanizmus létrehozására. A nyugat-európai tagállamok többsége elismeri, hogy a zöld átállás sokba kerül és kész a közösből segíteni a rászoruló régiókat. A brüsszeli találkozón az volt a fő kérdés, hogy a csehek, a lengyelek és a magyarok hajlandóak-e csatlakozni a klímasemlegességi megállapodáshoz nem túl részletes és távoli ígéretekért cserébe. Mint a csúcs zárónyilatkozatának tervezete fogalmazott, a tagállamok közötti különbségeket figyelembe vevő, megfelelő eszközöket, ösztönzőket és beruházásokat felvonultató támogatási keretrendszerre van szükség. A szöveg egyúttal leszögezte, hogy minden ország maga dönt arról, hogy milyen energiaforrásokat használ. EU-s diplomaták tájékoztatása szerint a lengyel és a magyar kormányfő az elsők között kért szót a vitában és meglehetősen kemény álláspontot hangoztatott. Orbán Viktor többek között kifogásolta, hogy az Európai befektetési Bank nem finanszírozza a nukleáris energiát és azt kérte, hogy az atomenergia, mint tiszta forrás külön is szerepeljen a zárónyilatkozatban. Hasonló követeléseket fogalmazott meg a cseh kormányfő, a luxemburgi és az osztrák miniszterelnök azonban ezt hevesen ellenezte.