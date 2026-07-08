Súlyos ellentétek a csúcson - Orbán: megállapodás született

Megvétózta a Törökországból való menekültátvételre vonatkozó javaslatot Orbán Viktor az MTI szerint, a magyar kormányfő döntése nyomán este külön egyeztetések kezdődtek az uniós tagállamok vezetői között. Nemcsak Orbán okozott fennakadást Brüsszelben, hiszen Törökország újabb zsarolással állt elő a menekültválságban. Egyebek mellett további hárommilliárd eurót követelnek, és nincs garancia arra, hogy bármit is teljesítenek korábbi vállalásaikból. Eközben felmerült a menekültek szabályozatlan beáramlását jelentő nyugat-balkáni útvonal lezárása is, mely lényegében Európa legnagyobb menekülttáborává tenné Görögországot, amely ebbe nyilván nem mehet bele. A feszültség fokozódásával hatalmas tömeg zúdulhat Európára, s ezt a nyomást – kerítés ide vagy oda – Magyarország sem úszhatja meg. Orbán Viktor a csúcsot követően kedd hajnalban azt mondta: megállapodás született a határok lezárásáról.