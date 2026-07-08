Az ankarai NATO-csúcson Donald Trump beszélt arról is, az Egyesült Államok kész dróntechnológiát vásárolni Ukrajnától.
Megint blokkolta Ukrajna uniós csatlakozásának következő, elvben technikai lépéseit Orbán Viktor az EU csúcstalálkozóján, Zelenszkij hiába kért előrelépést a 27-ektől.
Mark Rutte szerint a tagállamok júniusban elfogadják védelmi kiadásaik megemelését, hogy a szövetség lépést tarthasson a Kreml rohamos fegyverkezésével.
Az ENSZ főtitkár az ukrajnai háború "igazságos" lezárását és a közel-keleti harcok leállítását kérte a BRICS-csúcson.
Ukrajna NATO-csatlakozáshoz vezető útját visszafordíthatatlanként határozták meg az észak-atlanti szövetség csütörtök estig tartó washingtoni csúcsértekezletén kiadásra kerülő közös közlemény szövegtervezetében – erősítette meg három forrásra hivatkozva a CNN.
Brüsszeli találkozójuk második napján az EU állam- és kormányfők főként gazdasági témákról tárgyaltak. Pénteken szóba kerültek a hónapok óta tiltakozó gazdák, akik az olcsó import, a megnövekedett költségek és a nem csökkenő adminisztratív terhek miatt vonulnak az utcára sok európai nagyvárosban.
A G7 csoport tagjai japáni csúcstalálkozójukon újabb, Oroszországot sújtó büntető intézkedéseket határoztak el. Biden elnök támogatásáról biztosította Ukrajna törekvését, hogy amerikai F-16-os vadászgépekre tegyen szert.
Joe Biden szerint válaszúthoz ért a történelem, most dől el, hogy sikerül-e feltartóztatni az autokrata rezsimek térnyerését. Amerika újra vezetni akar.
Az elnapolásról közösen döntött az Egyesült Nemzetek Szervezete Nagy-Britanniával és Olaszországgal.
A nyugat-európai tagállamok többsége kész segíteni a rászoruló régiókat a zöld átállásban. A magyar, lengyel és cseh kormány keménykedik.
Háromnapos csúcsértekezlet kezdődik szerdán Brüsszelben: először az uniós tagállamok vezetői tanácskoznak a megszokott keretek között, elsősorban az Egyesült Királyság kilépéséről (Brexit), a belső biztonságról és a migrációról, ezután pedig sor kerül a 12. Ázsia-Európa (ASEM) csúcstalálkozóra 51 ország állam- és kormányfőjének részvételével.
A rendkívüli biztonsági készültség miatt lezárják a Colosseumot, a Forum Romanum régészeti területét, valamint a Domus Aurea palotáját és a Pantheont a szombati ünnepi évfordulós EU-csúcs idejére.
Bár Orbán Viktor tegnap Brüsszelben ismét saját "glóriáját szidolozta", az uniós-csúcson megint nem ért el sikert. A kétnapos tanácskozás után maga jelentette be, hogy a kötelező kvóta kérdését nem sikerült levetetnie a napirendről, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke világossá tette, nem vonják vissza a javaslatot. Azt sem tudta elfogadtatnia, hogy a menekülttáborokat az Unió területén kívül állítsák fel. A miniszterelnök legnagyobb sikere, hogy a találkozón Magyarország érdekeivel ellentétes döntés nem született.
Új kelet-európai szövetségnek nevezte a Brüsszel döntéseivel szembeszálló visegrádi négyek országait a La Repubblica olasz napilap elemző cikke hangsúlyozva, hogy Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia vezetője a pozsonyi informális EU-csúcstalálkozó "igazi győztesei". A szlovák újságok hiányolták a konkrét eredményeket.
A menekültválság európai megoldása nélkül széteshet az Európai Unió, a csütörtökön kezdődő uniós csúcstól azonban nem várható áttörés a válságkezelés ügyében - mondta Martin Schulz, az Európai Parlament (EP) elnöke egy szerdai német lapinterjúban.
Miközben a hétfői brüsszeli EU-török csúcstalálkozón elvi megállapodás született a menekültválság megoldásáról, Orbán Viktort itthon olyasvalamiért ünnepeltetné magát, amit nem is tett meg. A magyar kormányfő - az állami média megszokott eszköztárának bevetésével - igyekezett elhitetni, megvétózta a Törökországból átvett menekültek európai betelepítését, ám az uniós csúcson nemcsak határozathozatal nem volt, de még a zárónyilatkozatban sem ez szerepel. Utóbbi értelmében az uniós tagállamok annyi szír menekültet fogadnak be a török táborokból, ahányat a törökök visszavesznek a görög szigetekről. A kitoloncoltakért cserébe Ankara hatmilliárd eurót kért az Uniótól, a tárgyalások a jövő héten folytatódnak.
Megvétózta a Törökországból való menekültátvételre vonatkozó javaslatot Orbán Viktor az MTI szerint, a magyar kormányfő döntése nyomán este külön egyeztetések kezdődtek az uniós tagállamok vezetői között. Nemcsak Orbán okozott fennakadást Brüsszelben, hiszen Törökország újabb zsarolással állt elő a menekültválságban. Egyebek mellett további hárommilliárd eurót követelnek, és nincs garancia arra, hogy bármit is teljesítenek korábbi vállalásaikból. Eközben felmerült a menekültek szabályozatlan beáramlását jelentő nyugat-balkáni útvonal lezárása is, mely lényegében Európa legnagyobb menekülttáborává tenné Görögországot, amely ebbe nyilván nem mehet bele. A feszültség fokozódásával hatalmas tömeg zúdulhat Európára, s ezt a nyomást – kerítés ide vagy oda – Magyarország sem úszhatja meg. Orbán Viktor a csúcsot követően kedd hajnalban azt mondta: megállapodás született a határok lezárásáról.
Megszakadt az uniós állam- és kormányfők hétfői brüsszeli csúcstalálkozója hétfő este - erősítette meg az Európai Tanács elnökének szóvivője.
Kész tervet mutat be az Európai Bizottság a schengeni övezet rendjének helyreállítására a mai brüsszeli EU-Törökország csúcson. Donald Tusk szerint, ha a találkozó résztvevőinek sikerül egyezségre jutni, amire van esély, néhány hónapon belül lezárhatják a migránsok elől a nyugat-balkáni útvonalat. Görögországnak villámgyorsan be kell hoznia a menekültek elhelyezését illető késlekedését, az uniónak pedig segítenie kell ebben. Erre már Angela Merkel figyelmeztetett.
A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktor miniszterelnök nem győzött, hanem vesztett az Európai Unió és Törökország vezetőinek vasárnap Brüsszelben tartott rendkívüli csúcstalálkozóján. Eközben ismét bebizonyosodott, hogy a magyar kormány akadálya Európa közös biztonságának - közölte a párt EP-képviselője.
Szükséges lépés a rendkívüli helyzet megoldására a máltai EU-Afrika csúcstalálkozó, amely "kísérletet tesz határaink megvédésére és minden veszélybe került élet megmentésére" - mondta a csúcsértekezletet megnyitó köszöntőjében Joseph Muscat, Málta miniszterelnöke.
Egymilliárd euróval növeli az EU a szíriai menekülteknek nyújtott támogatást - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az uniós országok állam-, illetve kormányfőinek szerda éjfélen túlnyúló, brüsszeli rendkívüli menekültügyi tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón.
Rendkívüli uniós csúcsértekezlet összehívását sürgette a menekültválság miatt egy pénteki interjúban az Európai Parlament (EP) külügyi bizottságának német konzervatív elnöke. Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande francia államfő pedig sajtóértesülés szerint együtt próbál meg áttörést elérni a Berlin által sürgetett új uniós menekültpolitika ügyében.
Az eurózóna tagállamainak rendkívüli csúcstalálkozóját hívta össze Brüsszelbe kedd estére Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, aki a közös pénzt használó országok csúcstalálkozóin is elnököl.
Kidobták a kötelező kvótákat a maratoni EU-csúcson, Magyarország és Bulgária pedig mentességet kapott a menekültek közös európai elhelyezése alól, így Orbán Viktor csütörtökről péntekre virradóra nagyjából mindent elért, amit akart. Brüsszelben azt is elismerték, hogy Magyarország különösen nehéz helyzetben van, ezért mostantól nem csak az olasz és görög menekültválságról lesz szó. Bár az egyezség tegnapi szentesítése előtt a miniszterelnök arra intett, nyugtával kell dicsérni a napot, végül néhány órával később diadalmasan jelentette, a döntések megfelelnek az ország és a magyar emberek érdekeinek.
Az Európai Unió keleti partnerségi csúcstalálkozójának résztvevői elmulasztották az újabb lehetőséget Európa mélyülő megosztottságának megakadályozására - állapította meg a rigai rendezvényt értékelve pénteken az orosz külügyminisztérium.
Orbán Viktor miniszterelnök az ukránok vízum nélküli uniós beutazását nevezte rigai keleti partnerségi csúcstalálkozó legfontosabb kérdésének, amelyet azonban nem sikerült megoldani - nyilatkozta a kormányfő.
Ma Berlinben tárgyalnak az orosz, ukrán, német és francia diplomácia vezetői az ukrán válságról. Céljuk egy négyoldalú csúcstalálkozó tető alá hozása a kazah fővárosban, Asztanában, ám ha a külügyminiszterek nem tudnak előrelépést felmutatni a tűzszünet kérdésében, elmaradhat a csúcstalálkozó.