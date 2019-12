Importvámok: megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Kína

A kereskedelmi vitájukat részben rendező egyezség keretében Kína vállalta, hogy az eddiginél több amerikai terméket és szolgáltatást vásárol, az Egyesült Államok pedig csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat, illetve nem vezeti be december 15-én az újabb, évi 160 milliárd dollár értékű kínai termékeket sújtó 15 százalékos pótvámot.

A két ország képviselői pénteken egy időben jelentették be, hogy tető alá hozták a régóta várt részmegállapodást. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren közölte azt is, hogy azonnal megkezdik a tárgyalásokat az átfogó megállapodás megkötésének érdekében, nem várják meg a jövő novemberi amerikai elnökválasztást. Jelezte, hogy a kínai importtermékekre korábban bevezetett pótvámok közül a 25 százalékos tarifa érvényben marad, a többit pedig 7,5 százalékra csökkentik. Megerősítette, hogy a december 15-re beütemezett vámemelés elmarad. Kínai vezetők "beleegyeztek számos strukturális változtatásba, valamint (amerikai) mezőgazdasági és energetikai termékek, készáruk masszív vásárlásába" - írta Trump a Twitteren. Az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselőjének hivatala pénteken kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy a megállapodás magában foglalja a szellemi tulajdonjogokkal, a technológia transzferrel, a mezőgazdasággal, a pénzügyi szolgáltatásokkal és a devizaárfolyamokkal kapcsolatos kérdéseket. Az Egyesült Államok továbbra is 25 százalékos pótvámot tart fenn évi 250 milliárd dollár értékű kínai termékre, 120 milliárd dollár értékű áru esetében azonban megfelezi, 7,5 százalékra mérsékli a pótlólagos vámot. Pekingben az érintett minisztériumok - a központi gazdaságtervező hivatal, a pénzügy-, a kereskedelmi, a külügy- és a mezőgazdasági tárca - magas rangú képviselői sajtótájékoztatójukon közölték, hogy a két ország nagy előrelépést ért el a kereskedelmi tárgyalásokon és elfogadta a részmegállapodás szövegét. Rámutattak, hogy ez az egyezség védeni fogja a külföldi cégek érdekeit Kínában, csakúgy mint a kínai vállalatok jogos érdekeit az Egyesült Államokban. Vang Sou-ven kereskedelmi miniszterhelyettes kijelentette, az Egyesült Államok azt ígérte, hogy fokozatosan kivezeti a kínai árukat sújtó pótvámokat. Kiemelte, hogy megállapodtak a szellemi tulajdonjogok védelméről és a hamisított termékek elleni fellépésről. Liao Min pénzügyminiszter-helyettes úgy fogalmazott, hogy Kína a kereskedelmi tárgyalások lényegét a pótvámok megszüntetésében látta, és a két ország dűlőre jutott a kérdésben. Az Egyesült Államok megígérte, hogy bizonyos tervezett és már hatályos vámokat eltöröl, és még több kínai terméknek nyújt mentességet. Liao Min közölte, hogy a két ország között még folynak az egyeztetések arról, hogy hol és mikor írják alá a részmegállapodást. Hozzátette, hogy a további tárgyalások a most elfogadott részmegállapodás megvalósításától függenek majd. Han Csün, az agrártárca helyettes vezetője megerősítette, hogy Kína az eddigieknél több gabonát, rizst és kukoricát importál majd az Egyesült Államokból. Ning Csi-csö, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) alelnöke hozzátette, hogy növelik az energetikai, a mezőgazdasági és a gyógyszeripari termékek, valamint a pénzügyi szolgáltatások importját is. A kínai vezetők azonban nem közöltek részleteket sem mennyiségről, sem értékről. Ning Csi-csö annyit mondott, hogy majd később ismertetik a részletes adatokat és számokat.