Gyerekeknél is egyre gyakoribb az inzulinrezisztencia

Gyakori fertőzések és kialvatlanság is lehet az úgynevezett csendes reflux jele.

A már népbetegségnek számító, gyomorégéssel és fájdalommal járó refluxnak létezik egy, úgynevezett csendes formája, amikor nem jelentkeznek a jellegzetes panaszok, hanem gyakori fertőzések és kialvatlanság figyelmeztethet rá. De mivel igen szerteágazó tüneteket okozhat, a leggyakoribbak: maró érzés, savas szájíz és böfögés mellett a betegség számtalan egyéb tünet formájában is megnyilvánulhat, sok betegnél ezért nehezen születik meg a diagnózis – mondta Sárdi Krisztina belgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. A betegség jele lehet krónikus köhögés, rekedtség, torok köszörülés, gombócérzés, orrmelléküreg-gyulladás is.

Reflux esetén a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, a torkot és a gégét is irritálja. Mivel sem a gége, sem a torok nem ellenállók a savassággal szemben, gyakran jelentkeznek olyan tünetek, amelyek nem az emésztéshez, hanem a légutakhoz kapcsolódnak.

Ha a beteg napközben erős fáradtságérzésre panaszkodik, hiába kerül ágyba este időben, napközben továbbra is egyre kialvatlanabb . Ennek is lehet oka a néma reflux, amely csak éjszaka okoz tüneteket. Fekvő testhelyzetben a savas gyomortartalom könnyebben visszaáramlik. Az alvászavar megnyilvánulhat nehezebb elalvásban, éjszakai felébredésekben vagy az alvás közben fellépő légzéskimaradásban, azaz alvási apnoeban is. A reflux úgynevezett mikroébredéseket is okozhat, amikor az érintettek ténylegesen nem ébrednek fel, de felületesen alszanak, a mélyalvás periódusok száma csökken, így az alvásuk nem pihentető, így hiába alszanak eleget, napközben is fáradtak – magyarázta a szakorvos.