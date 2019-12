Gyerekgyilkosság Győrben: soron kívül indul átfogó ombudsmani vizsgálat

Kozma arra is választ szeretne kapni, hogy szükséges lett volna-e szakemberek felügyelete a kapcsolattartásnál, illetve megtettek-e mindent a gyerekek jogainak és életének védelmében.



Hivatalból soron kívüli, rendszerszintű vizsgálatot indít Kozma Ákos alapjogi biztos, hogy kiderüljön, hibáztak-e, mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek a vasárnapi győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleményében azt írta: sajtóhírek szerint a hétvégén egy korábban súlyos bűncselekmény, családon belüli bántalmazás elkövetése miatt elítélt, nemrég szabadult apa a nála kapcsolattartáson lévő három gyermeke közül kettőt megölt, majd öngyilkosságot követett el

A gyermeki jogok rendszerszintű védelméért külön is felelős alapjogi biztos azért indít hivatalból soron kívüli vizsgálatot, hogy áttekintse: a gyerekeket érő tragédiával összefüggésben hibáztak-e, mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek, megfelelően működött-e a gyermekvédelmi mechanizmus. Kozma arra is választ szeretne kapni, hogy szükséges lett volna-e szakemberek felügyelete a kapcsolattartásnál, továbbá megtettek-e mindent a gyerekek jogainak, érdekének és életének védelmében. Az ombudsman vizsgálata eredményeiről jelentésben számol be.

A győri gyerekgyilkosság a családon belüli erőszakkal kapcsolatban máskor közönyös kormány ingerküszöbét is áttörte. Kedden Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be: átfogó kormányzati vizsgálat elrendelését kezdeményezi , hogy egyértelműen kiderüljön, a győri gyerekgyilkosság ügyében mulasztott-e bármelyik állami szerv vagy annak alkalmazottja.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint fiát és a nevelt lányát ölte meg vasárnap délután Győrben egy férfi, aki később öngyilkos lett. A megrázó ügyben a büntetőjogi felelősség kérdését a rendőrségi nyomozásnak kell majd tisztáznia.