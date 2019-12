Lázár komoly változásokat akar a Fideszben és új célcsoportra koncentrálna

Hadházy Ákos nem érti, miért nem vették még őrizetbe Simonka Györgyöt.

Elképesztő dolgoz szúrt ki a Simonka-ügy vádiratában Hadházy Ákos. A független képviselő szerint ugyanis nem csak arról volt szó, hogy Simonka NA-nyomozók megvesztegetéssel próbálta megakadályozni az eljárást, hanem arról is, hogy a fideszes politikus országgyűlési segédlettel szerette volna menteni a bőrét. A vádiratban ugyanis az áll, hogy a fideszes politikus sikeresen lobbizott olyan törvénymódosításért, ami csökkenthette a csalássorozat büntetőjogi következményeit. "Értik? Az ügyészségi irat azt mondja ki, hogy egy csaló fideszes képviselő a lebukás ellen lobbizott ki törvénymódosítást", fakadt ki posztjában Hadházy Ákos. Aki észrevette azt is, hogy a vádirat végén szemérmesen megbújva az szerepel, hogy további két vesztegetési ügyet elkülönítettek a januárban kezdődő per tárgyától. A független képviselő azt gyanítja, hogy ez összefüggésben lehet a "megrendelt törvénymódosítással". Mindenesetre Hadházy szerint Simonkát már rég le kellett volna tartóztatni, és ennek elmaradása miatt feljelentést is tett. Mivel Simonka mégis szabadlábon van, a politikus interpretációja szerint minden bűnöző joggal tiltakozhat az előzetes letartóztatás ellen.