Csinos műemlékkert is jár a Türk Tanács irodája mellé

Az Ybl-villa mellett álló, több mint fél hektáros történeti kertet is átadta az állam a türk államok képviseletének – igaz, az ingatlanegyüttest még senki nem használja.

Válaszolt a Népszava közérdekű adatigénylésére a külügyminisztérium, melyet azután küldtünk el, hogy a tárca módszeresen figyelmen kívül hagyta a Türk Tanács budapesti képviseletére vonatkozó kérdéseinket. Szerdai levelükben megerősítették a már ismert tényt, hogy a diplomáciai előjogokkal bíró képviselet a XII. kerületi, háromszintes Ybl-villát kapta meg használatra, ingyen és bérmentve a magyar államtól. Csakhogy Budakeszi úti villa mellé csinos park is járt: a Türk Tanács hazai képviselet az épület melletti, mintegy 6400 négyzetméteres parkot is használhatja, ami történeti kertként 2005-ben műemléki védettséget is kapott