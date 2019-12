Mentálisan megterhelő is lehet a karácsony

Az ünnepek alatt általában elengedjük magunkat, sokat eszünk a nem éppen egészséges ételekből, de egyre többeknek nem csupán az alakjuk miatt kell ilyenkor is odafigyelniük, mit, mennyit esznek és isznak. Összegyűjtöttük két szakember, nem csak diabéteszeseknek szóló étkezési tanácsait.

Karácsonykor egymás érik a családi ebédek, vacsorák, a rokonlátogatásokon általában finomságoktól roskadozó asztalok csábítanak evésre. Egyre több azonban a cukorbeteg és a különféle ételérzékenységektől szenvedő ember, akiknek nemcsak a plusz kilók, hanem az állapotuk miatt is oda kell figyelniük, mit esznek.

Marton Anna, a „Hazánkban közel egymillió, a világon pedig több mint 300 millió diabéteszes ember él, és a szám évről évre növekszik. Ennek ellenére még mindig kevesen rendelkeznek elegendő információval erről a népbetegségről, pedig a karácsonyi menü összeállítását is jelentősen megnehezítheti, ha cukorbeteg van a családban. Kis odafigyeléssel azonban mindenkinek olyan finomsággal készülhetünk, amit boldogan és biztonságosan fogyaszthat” – mondta, a Budai Egészségközpont belgyógyász, diabetológus szakorvosa.

Cukorbetegség esetén a vércukorszint szabályozása nem működik megfelelően, a magas vércukorszint pedig hosszú távon csaknem minden szervet károsíthat. 1-es típusú cukorbetegség esetén a szervezet egyáltalán nem, vagy egyre kevésbé termel inzulint, így naponta többszöri alkalommal szükséges a pótlása. A legtöbb érintettnek azonban 2-es típusú a cukorbetegsége van, ebben az esetben a szervezet nem képes a nagyobb mennyiségben elfogyasztott szénhidrátok megfelelő lebontására. A betegségnek ennek a formája megfelelő életmóddal elkerülhető vagy akár vissza is fordítható – hangsúlyozta a szakorvos.

Az ünnepi, általában nehéz, laktató ételeket tartalmazó lakomák, a nassolás, sőt a napokig tartó folyamatos evés miatt a diabéteszesek számára ilyenkor még fontosabb a vércukorszint rendszeres mérése és az anyagcsere-egyensúly megtartása. A mérést a nagyobb étkezések előtt tanácsos elvégezni. Vendégségbe pedig ajánlatos elegendő mennyiségű inzulint, tesztcsíkot és/vagy gyógyszert is vinni – mondta Szabó Lucia , a Cukorbetegközpont dietetikusa.

Az étkezések utáni vércukorszint mértéke a táplálék szénhidráttartalmától és a felszívódási idejétől függ. A 2-es típusú cukorbetegeknek, a súlyfeleslegük miatt is, még több figyelmet kell fordítaniuk a szénhidrátok számolására, illetve a gyorsan felszívódó szénhidrátok - cukrozott élelmiszerek, folyékony tejtermékek, gyümölcskészítmények - kerülése mellett a zsiradékbevitelre is, ezért érdemes sovány húsokat, gombát, halakat fogyasztaniuk. Ha az ünnepi asztalról nem hiányozhatnak a rántott fogások, a panírozáshoz válasszunk teljes kiőrlésű búza- vagy zablisztet, zsemlemorzsa helyett pedig zabpelyhet használjunk – ajánlotta Marton Anna.

A köretekként sokszor megállunk a krumplinál és a fehér rizsnél, de ezekhez hasonlóan a bulgur, a kuszkusz, a köles és az édesburgonya is emeli a vércukorszintet. Egészségesebb, ha olajban és zsírban sütés helyett grillezzük a burgonyát, rizsből pedig a lassabban felszívódó barnát választjuk, illetve ha zöldségfélékkel is színesítjük a köreteket. Ha legalább részben salátákkal helyettesítjük a köreteket, akkor nemcsak a szénhidrátokat és a zsírokat, de a bevitt kalóriákat is csökkenthetjük, miközben vitaminokat, ásványi anyagokat és élelmi rostokat viszünk be.

A cukorbetegséggel küzdőknek sem kell lemondaniuk az édességekről – jegyezte meg a szakorvos. Sok cukrászdában készítenek cukormentes bejglit is, de otthon is könnyen készíthetünk egészségesebb édességeket. Cukor helyett használjunk természetes édesítőket: szénhidrát- és kalóriacsökkentett nyírfacukrot, illetve szénhidrát- és kalóriamentes eritritet vagy steviát. Már azzal is közel 25 százalékkal csökkenthetjük a szénhidrát- és kalóriabevitelt, ha cukor helyett mézzel édesítjük a süteményeket.

A boltban vásárolt diabetikus, csökkentett szénhidráttartalmú süteményeknél fontos megnézni az összetevőket, ugyanis gyakran látni, hogy a cukrot fruktózzal helyettesítik, ami a cukorbetegeknek nem megfelelő, mert felszívódó cukrokat tartalmaz. A sütemény tésztája pedig gyakran fehér liszttel készül – mondta Szabó Lucia.

Búza- vagy rozsliszt helyett sütéshez jó alternatíva a lassabb felszívódású, teljes kiőrlésű liszt vagy az alacsony szénhidráttartalmú, zsírtalanított mandula-, illetve kókuszliszt is. Töltelékekhez és krémekhez ideális választás a kalóriaszegény, szénhidrátmentes túró, vagy a bár zsírosabb, de közel nulla szénhidráttartalmú mascarpone sajt – mondta a Budai Egészségközpont szakorvosa.

A nassolásról sem kell lemondani, ha csokoládé helyett zöldségből – zellerszárból, répából, uborkából - készült rágcsálnivalót ropogtatunk, de jók az olajos magvak is, amelyek nemcsak finomak, hanem – mértékkel fogyasztva - jótékony hatással is vannak az egész szervezet működésére – mondta a Cukorbetegközpont dietetikusa.

Inni is kell, alkoholt okosan!

A vércukorszint szabályozása miatt fontos a napi 2-3 liternyi folyadékbevitelről is gondoskodni víz vagy cukrozatlan zöld, illetve fekete tea formájában. A gyümölcstea természetes fruktózt tartalmaz, amely jelentősebb mennyiségben emeli a vércukorszintet, így ennek fogyasztása cukorbetegeknek nem javasolt. Ha megfeledkezünk a belső hidratálásról, a vérünk sűrűbbé válik és megnő a cukorkoncentrációja, ami az agy és a szív vérkeringésének romlásához vezet, így akkor is fontos, hogy figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, ha nem vagyunk cukorbetegek. Vízhajtó hatása miatt a kávéval és az alkohollal is érdemes csínján bánni.

„Az ünnepléshez hozzátartozik, hogy egy pohár jó borral vagy finom pezsgővel koccintsunk. A cukorbetegeknek azonban kerülniük kell a magas cukortartalmú italokat, mint például a desszertborokat vagy likőröket, de a száraz bor, a pezsgő vagy a sör is emeli a vércukorszintet. Így az optimális szénhidrátbevitelbe ezek szénhidráttartalmát is bele kell számítani, illetve ezekhez kell igazítani az étkezés előtt beadandó inzulindózist is. Ezzel szemben a cukrozatlan röviditalok, a pálinka, a whisky, a konyak vagy a vodka csökkentik a vércukorszintet, fogyasztásuk esetén az étkezéssel bevitt szénhidrát mennyiséggel vagy az étkezés előtti inzulinadag csökkentésével kell kompenzálni a különbséget” – mondta a diabetológus.

A szokásosnál több evést, a megemelt vércukorszintet mozgással ellensúlyozhatjuk, ami felgyorsítja az emésztési folyamatokat is. Ezért étkezések után tegyünk kiadós sétákat a családdal vagy a barátokkal – ajánlotta a szakorvos.

Elkerülhető a "hipózás"

Ha a cukorbetegek nem tartják be az előírt szénhidrát- és kalóriamennyiséget, hiperglikémiás állapot alakulhat ki. A „hipózás” zavartsággal, szédüléssel, verejtékezéssel, remegéssel, szapora pulzussal jár. Elsősorban az inzulinos cukorbetegeket veszélyezteti, ám előfordulhat a gyógyszert szedőknél is. A cukorbetegeknek azt is tudniuk kell, hogy az ünnepi stressz, de az üres gyomorra fogyasztatott alkohol is hirtelen vércukorszint leeséséhez és hipoglikémiás állapot kialakulásához vezethet – mondta a Cukorbetegközpont dietetikusa.