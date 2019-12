Fiatalosan tegeződve köszönt be az új kormányszóvivő (videó)

Sziasztok! Szentkirályi Alexandra vagyok – indított a korábban Tarlós helyetteseként is ismert politikus.

Legutóbb Lázár János beszélt arról, hogy változásra van szükség a Fideszben és annak kommunikációjában, a fiatalok felé kell fordulni. Szentkirályi ezt megtette, tegezve mutatkozik be a választóknak, és azt ígéri, nemcsak a kormány véleményét fogja közvetíteni az embereknek, hanem fordítva is. A fiatalítás jele az is, hogy a kormány törvényt módosított a 22 éves Rácz Zsófia kedvéért , aki így diploma nélkül, joghallgatóként is ifjúságpolitikárét felelős helyettes államtitkár lehet.