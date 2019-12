Mégis ingyenesek maradnak a cégadatok, de a kormány így is bevezet egy fizetős szolgáltatást

Miközben egyre átláthatatlanabb a helyzet a január 1-től bevezetett, E10 típusú 95-ös benzin kapcsán, a lapunk által megkérdezett szakemberek inkább nyugtatnák az autós-társadalmat.

Miközben az Orbán-kormány már nyáron bejelentette, hogy január elsejétől kizárólag E10 jelű, megemelt bioetanol-tartalmú 95-ös benzint tankolhatnak az autósok, az ezzel kapcsolatos, súlyos tisztázatlanságok csak a napokban bukkantak a felszínre. Eszerint számos, leginkább évtizedekkel ezelőtt gyártott autótípus a bennük lévő alkatrészek miatt nem alkalmas arra, hogy hosszú távon kizárólag E10-zel működjön. Az Autóklub minapi nyilatkozata szerint ez a benzin különösen, de nem kizárólag a 20 évnél régebbi típusok esetében károsíthatja a motort. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint az anyag elsősorban a gumiból készült tömítéseket teheti tönkre. Így ezek ma már jellemzően szilikonból készülnek. Az arra alkalmatlan motoroknál nő a korrózió kockázata, illetve tartós E10-alapú üzem esetén – elvileg - le is fulladhatnak. Nagy kérdés persze, hogy egy több évtizedes autó meghibásodásáért a természetes elhasználódásra vagy az esetleges sufnituningokra visszavezethető gondok mellett mennyire tehető felelőssé az E10. Bár a kormány illetékes államtitkára, Kaderják Péter kétszer is tartott a témában sajtótájékoztatót, ezeket a körülményeket nem hozta szóba. (Utóbbira szokás szerint nem kaptunk meghívót.) Bonyolíthatja a helyzetet, hogy szinte motortípustól, sőt, gyártási évtől függ egy-egy márka alkalmassága. Az Európai Autógyártók Szövetsége, az ACEA külön adatbázisban tartja nyilván a kockázattal érintett típusokat. (A lista a www.acea.be/uploads/publications/ACEA_E10_compatibility.pdf , a kereshető adatbázis pedig például a www.e10tanken.de cím alatt érhető el.) Az olyan szaklapok, mint a Totalcar.hu vagy a Vezess.hu által összeállított listák mellett a napokban az Autóklub is közzétette saját gyűjtését a veszélyeztetett főbb típusokról. Mondhatjuk, ahány gyártó, annyi megközelítés. Míg például a Dacia- és a Hyundai-tulajdonosok fellélegezhetnek, mivel valamennyi típus hajtható E10-zel, a BMW és a Suzuki a használati útmutató elolvasását ajánlja, a Ford az Európában jóvá nem hagyott modellek, a Chevrolet és a Volvo pedig a nem eredeti alkatrészekkel átalakított járművei esetén kizárja a felelősséget, a Cadillac, a Corvette és a Hummer ügyfélszolgálatukat, a Daihatsu márkakereskedéseit ajánlja, az Audi pedig egyes típusait fűtési szezon idején a hideg államokban alkalmatlannak nevezi az E10-re. Több márka esetén pedig csak az E10-képes sorozatokat ismertetik. A 2011-ben elfogadott uniós szabvány szerinti, E10 jelű 95-ös benzint már Romániában és Bulgáriában is régebb óta használják – hívta fel a figyelmet megkeresésünkre Grád Ottó, a nagy hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. Miközben ott még elavultabb a járműpark, mindeddig eme államokból sem jutott tudomásukra olyan meghibásodás, amiért az E10 lenne okolható – szögezte le. Hangsúlyozta: a környezetvédelmi okokból bevezetett E10 teljes mértékben szabványos. Az autótulajdonosok számára a főtitkár gyakorlati tanácsokat fogalmazott meg. Eszerint először is olvassuk el a használati útmutatót. Ha ebben nincs konkrét utalás az E10-re, forduljunk a márkaszervizhez vagy -képviselethez, illetve vizsgáljuk át az ACEA-listát. Ha eszerint a gépjármű elvben nem alkalmas az E10-re, annak részbeni tankolása még mindig nem okozhat károsodást. Az érintett autótulajdonosoknak Grád Ottó azt ajánlja, hogy kisebb-nagyobb rendszerességgel tankoljanak prémiumüzemanyagot, aminek kisebb a bioetanol-aránya. Igaz, ennek literje körülbelül 40 forinttal drágább, de különböző időpontokban rátankolhatjuk az egyiket a másikra. Ne ürítsék le teljes egészében az üzemanyag-tartályt, illetve hosszabb pihentetés esetén szintén érdemesebb prémiumüzemanyaggal leparkolni az autót. Emellett a gyakoribb átvizsgálás is javasolt. (Szakértők ugyanezt tanácsolják a benzinüzemű kertigépek esetén is.) A lapunk által megkérdezett szakemberek nem kívánták megbecsülni, Magyarországon hány autót érint a probléma: általános véleményként annyi hangzott el, hogy „keveset”. A gázolajjal kapcsolatban hasonló gondok nem merülnek fel.