Továbbra is homály fedi, milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet a NER alatt.
Az Orbán-rezsim csúcsra járatta a közadatok, s ezek mögött minden esetben a közpénzek sorsának eltitkolását. Harapófogóval kellett kihúzni belőle az ezermilliárdnyi taóról, a Mészáros Lőrincnek tizenegymilliárdot fialó Mátrai Erőmű-eladásról vagy az MNB-alapítványok 262 milliárdos költekezéséről szóló információt. Bírósági perekben, hiszen „aki időt nyer, életet nyer”. Elkezdtek pénzt kérni a közadatkiadásért, majd behozták a határidő kétszer 45 napos hosszabbításának veszélyhelyzeti lehetőségét. Demokráciában elképzelhetetlen lenne, hogy az államhatalom suttyomban intézze a közügyeket, nálunk – miközben Orbánék erősebb alapjogot hoztak, mint az uniós átlag – ez lett a módi. Az alkotmánybírák (képünkön) eddig megtalálták a nyilvánosság érdekeit, most a nyomás alá helyezett Kúrián a világ szeme.
Webshop-jellegű online adatigénylő megoldás érkezhet napokon belül egy igazságügyi miniszteri rendelettel.
A mostani javaslat szerint a jövőben nem lesz elérhető a tárolt elektronikus cégkivonat, az pedig nagyon homályos, hogy helyette mi jön.
Nem kötheti titoktartáshoz az MLSZ a tao-pénzekkel kapcsolatos adatok kiadását, az információszabadság ügyéhez pedig hozzá kellene nyúlni – mondta Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke.
Létezik még információszabadság?
Mi a célja a közérdekű adatokat érintő újabb törvénymódosításnak?
Lopáseltitkolási záradék, vagy éppen Lex Tóth Bertalan - mindkét elnevezés illik a jövő évi költségvetést megalapozó salátatörvénybe elrejtett passzusokra, amelyekkel az állami vállalatokat lényegében kivonná a kormány az információszabadság alól. A jogi szakértők szerint egyértelműen alaptörvény-ellenes a ráadásul visszamenőleges javaslat.
A szokásos évi költségvetési "salátatörvény" idén különös meglepetéseket tartogat. Varga Mihály kedden benyújtott törvényjavaslata újabb pofon a közérdekű adatok nyilvánosságának - szúrta ki az Átlátszó.
Életszerűtlen, hogy Németh Szilárd korábbi rezsibiztos egy reggel fölébredve azon kapja magát, aggódnia kellene a Magyar Postáért, ezért javasolja a közpénzből működő cég közérdekű adatainak titkosítását. Erről az MSZP-s Tóth Bertalan beszélt, aki szerint a postatörvény módosításával inkább az ő folyamatban lévő pereit akarják ellehetetleníteni. A tervezet, amelyről az adatvédelemért felelős Péterfalvi Attila is közölte, nem felel meg "maradéktalanul az alkotmányos követelményeknek" tegnap került a Ház elé.
Tovább farigcsálja a kormány az információszabadságot, de most taktikát váltott és nem az információszabadság törvény újabb direkt csonkolásával próbálkozik, hanem a postatörvény sunyi módosításával egy konkrét állami vállalatot von ki az átlátható működésre kötelezett szervek sorából. Talán elsőnek. A K-Monitor az Átlátszóval, a TASZ-szal és a Transparency International Hungaryvel közösen úgy döntött, hogy nem megy el szó nélkül az újabb kísérlet mellett.
Az információszabadsághoz fűződő alapjog semmilyen technikai szabállyal nem vonható meg, így nincs okunk feltételezni, hogy a bírósági gyakorlat eltér majd az eddigiektől a közérdekű adatigénylési perekben - mondta lapunknak Péterfalvi Attila. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét egy, a Vs.hu-n tegnap megjelent hír nyomán kerestük meg, miszerint egy adatigénylési ügyben hozott állásfoglalásában kimondta: a Lázár János vezette Miniszterelnökség rendre elzárkózik attól, hogy kiadja a közpénzek elköltéséről szóló dokumentumokat, elfogadhatatlan indoklással.
A távirati iroda vasárnapi állításával szemben nem az információszabadságról szóló törvény sokat vitatott módosításai miatt kellene 7,7 millió forintot fizetnie Sallai R. Benedek LMP-s képviselőnek, ha kikérné a földpályázatok adatait, a magas összeget az eddigi szabályok alapján kérik tőle, a módosításnak ez a része ugyanis csak októberben lép hatályba. El lehet ugyanakkor képzelni, mekkora összegre duzzadnak a közérdekű adatigénylése az új, a munkaerő-ráfordítást is megfizettetni szándékozó passzusok alapján.
Ennek a módosítónak egyértelműen az a célja, hogy a közpénzköltés ne legyen átlátható - állítja Bodoky Tamás a közérdekű adatigénylések újabb korlátozását célzó, ma elfogadni tervezett törvényjavaslatról. A héten negyedik születésnapját ünneplő Átlátszó.hu főszerkesztője szerint a kormányoldalnak az fáj, hogy egyre többen foglalkoznak az állami szervek gazdálkodásával. A retorikai szinten hangoztatott antikorrupciós programok és stratégiák ellenére ugyanis nem érdekelt abban, hogy a közpénzek gyanús, vagy ténylegesen korrupt elköltése nyilvánosságra kerüljön.
Az MSZP szerint a tolvajokat védi, korlátozza a közérdekű adatokhoz való hozzájutást, újabb kormányzati korrupciós cselekmények elkövetését teszi könnyebbé az információszabadságról szóló törvény kormány által kezdeményezett módosítása.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint a Fővárosi Törvényszék újjáélesztette az információszabadságot, amikor arra kötelezte a Vidékfejlesztési Minisztériumot, hogy számoljon el az adófizetők által parlagfű-mentesítésre felajánlott, több mint egymilliárd forintról - tájékoztatta szerdán a jogvédő szervezet az MTI-t.