Cseleznek és szemétkednek a magyarországi közadatkezelők, mert titkolózásból baj nem lehet

Az Orbán-rezsim csúcsra járatta a közadatok, s ezek mögött minden esetben a közpénzek sorsának eltitkolását. Harapófogóval kellett kihúzni belőle az ezermilliárdnyi taóról, a Mészáros Lőrincnek tizenegymilliárdot fialó Mátrai Erőmű-eladásról vagy az MNB-alapítványok 262 milliárdos költekezéséről szóló információt. Bírósági perekben, hiszen „aki időt nyer, életet nyer”. Elkezdtek pénzt kérni a közadatkiadásért, majd behozták a határidő kétszer 45 napos hosszabbításának veszélyhelyzeti lehetőségét. Demokráciában elképzelhetetlen lenne, hogy az államhatalom suttyomban intézze a közügyeket, nálunk – miközben Orbánék erősebb alapjogot hoztak, mint az uniós átlag – ez lett a módi. Az alkotmánybírák (képünkön) eddig megtalálták a nyilvánosság érdekeit, most a nyomás alá helyezett Kúrián a világ szeme.