Közérdekű adatnak számít-e, hogy munkaidőben egy kukásautó fülkéjében a sofőr mellett ülő két szemetes alszik-e vagy sem? Hogyan fizetik az adófizetők pénzéből való alvást, és ennek van-e szankciója? Mindez egy, a főváros XI. kerületében történt koccanásos, de súlyosabb sérüléssel nem járó gázolásos baleset kapcsán merült fel.
Az MSZP frakcióvezetőjének 15 napon belül meg kell kapnia a dokumentumokat az állami Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-től.
Az NKI a Mészároshoz és Szíjjhez köthető magántőkealapok alkotta Themis konzorcium kérése alapján „üzleti titokként” kezeli a kért adatokat. Az ítélet nem jogerős.
A portál egyelőre több tucatnyi döntést perelt ki, de 2010 óta az 1800-at is meghaladta a nyilvánosság elől elzárt információk száma.
Önmagában a médiakampány drágább volt, mint a végül egy héttel elhalasztott tűzijáték.
A tárcavezető Facebook-oldalán azt írta: a megszavazott indítvány a közérdekű adatok megismerésére irányuló perek lefolytatását gyorsítja és növeli azok hatékonyságát is.
Az Orbán-rezsim csúcsra járatta a közadatok, s ezek mögött minden esetben a közpénzek sorsának eltitkolását. Harapófogóval kellett kihúzni belőle az ezermilliárdnyi taóról, a Mészáros Lőrincnek tizenegymilliárdot fialó Mátrai Erőmű-eladásról vagy az MNB-alapítványok 262 milliárdos költekezéséről szóló információt. Bírósági perekben, hiszen „aki időt nyer, életet nyer”. Elkezdtek pénzt kérni a közadatkiadásért, majd behozták a határidő kétszer 45 napos hosszabbításának veszélyhelyzeti lehetőségét. Demokráciában elképzelhetetlen lenne, hogy az államhatalom suttyomban intézze a közügyeket, nálunk – miközben Orbánék erősebb alapjogot hoztak, mint az uniós átlag – ez lett a módi. Az alkotmánybírák (képünkön) eddig megtalálták a nyilvánosság érdekeit, most a nyomás alá helyezett Kúrián a világ szeme.
Tíz évre ugyan titkosították a dokumentumokat, ám a bíróság keresztbe tett ennek.
Ki kell adnia a kabinetnek az egészségügyi szolgálati törvény kapcsán született hatástanulmányokat.
A szólásszabadságot is sérti a közérdekű adatok hozzáférhetőségének korlátozása. A Transparency International az Alkotmánybíróságon támadja meg a kormány rendeletét.
Sőt, a TASZ szerint még csak oda sem adták mindet. A közérdekű adatok megismerhetőségét hátráltató ügyben a NAIH-hoz fordulnak.
Webshop-jellegű online adatigénylő megoldás érkezhet napokon belül egy igazságügyi miniszteri rendelettel.
Erről a „jogerős ítélet részletes tanulmányozását követően” döntenek – közölte a Belügyminisztérium.
„A jelenlegi, Alkotmánybíróság által helybenhagyott jogszabály az információszabadság megcsúfolása” – közölte Tóth Bertalan.
Bíróság is kötelezte az állami céget, hogy adja ki a közérdekű adatokat, erre mégsem hajlandóak.
A mostani javaslat szerint a jövőben nem lesz elérhető a tárolt elektronikus cégkivonat, az pedig nagyon homályos, hogy helyette mi jön.
Szerinte nem megfelelő cikk született arról, hogy 3909 üres önkormányzati lakás omladozik Budapesten, ezért szigorítaná a szabályozást Bús Balázs.
Egész pontosan 53 ezer 413 forintért árulná csak el a minisztérium, hogy mennyibe kerül a Németh Szilárd által felavatott híd.
Más megítélés alá esik az, ha magánszemély vagy a magánszemély cégének keletkezett kára - erre hivatkozva utasítják el a nem magánszemélyként a strasbourgi emberi jogi bírósághoz forduló trafikkárosultak kártérítését. A jogsértés már szinte tény, ám a magyar állam másként is cselezne trafikügyben, melyben a közérdekű adatok nyilvánosságra kerülése is kérdéses.
Nyilvános tárgyalást tart ma a Kúria A Város Mindenkié (AVM) csoport aktivistája és Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti közérdekű adatok kiadása iránt indított perben. A 2015 nyara óta tartó jogvitában az önkormányzat fordult felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, miután első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság, másodfokon pedig a Fővárosi Törvényszék is lakásgazdálkodási adatainak kiadására kötelezte.
Nagyon mást gondolt a titkosításról Orbán Viktor nyolc éve, mint napjainkban. Most ott tartunk, hogy egyre kevésbé átlátható, mire költi az állam az adónkat. Nem tudjuk mennyiből költözik majd a miniszterelnök a Várba, nem ismerjük a paksi-bővítés bizonyos adatait, sőt a Magyar Posta cégeinek, majd a Magyar Nemzeti Banknak is megkönnyítette a kabinet, hogy kivonják magukat az átláthatóság szabályai alól.
Az állami média sajtóosztálya a határidő meghosszabbítása után is csak tőmondatokban válaszolt adatkérésünkre. Ligeti Miklós szerint ezzel ugyan törvényt nem sértettek, de nem jártak el jóhiszeműen. A Transparency International jogi vezetője kifejtette, ilyen adatkéréssel csak korlátozottan ismerhető meg a valóság. A közmédia négy hónappal az olimpia előtt sem tudja, hogy pontosan hány embert küldenek ki, s mennyiért. Pedig a listát jó előre le kell adni.
Hatalmas mennyiségű közérdekű adatot is hajlandó lenne kiadni az állami tulajdonú Magyar Posta Zrt. Tóth Bertalan kérésére, ám ennek 67 milliós költségét az adatigénylő ellenzéki politikusnak kellene állnia - írja az Origo.
Matolcsy György azt javasolta a parlamentben, hogy a jegybanki alapítványok ellenőrzésébe - akár visszamenőleg is - vonják be az Állami Számvevőszéket. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke az azonnali kérdések órájában egy szocialista képviselő felvetésére kijelentette: minden Pallas Athéné alapítvány minden közérdekű adatot ki fog adni.
Az információszabadsághoz fűződő alapjog semmilyen technikai szabállyal nem vonható meg, így nincs okunk feltételezni, hogy a bírósági gyakorlat eltér majd az eddigiektől a közérdekű adatigénylési perekben - mondta lapunknak Péterfalvi Attila. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét egy, a Vs.hu-n tegnap megjelent hír nyomán kerestük meg, miszerint egy adatigénylési ügyben hozott állásfoglalásában kimondta: a Lázár János vezette Miniszterelnökség rendre elzárkózik attól, hogy kiadja a közpénzek elköltéséről szóló dokumentumokat, elfogadhatatlan indoklással.
A távirati iroda vasárnapi állításával szemben nem az információszabadságról szóló törvény sokat vitatott módosításai miatt kellene 7,7 millió forintot fizetnie Sallai R. Benedek LMP-s képviselőnek, ha kikérné a földpályázatok adatait, a magas összeget az eddigi szabályok alapján kérik tőle, a módosításnak ez a része ugyanis csak októberben lép hatályba. El lehet ugyanakkor képzelni, mekkora összegre duzzadnak a közérdekű adatigénylése az új, a munkaerő-ráfordítást is megfizettetni szándékozó passzusok alapján.
Nettó 7,77, vagyis bruttó csaknem 10 millió forintot kellene a nemrég elfogadott információs törvény alapján fizetnie az LMP-s Sallai R. Benedeknek, aki közadatkéréssel fordult a Nemzeti Földalaphoz a földpályázatok ügyében.
Az Országgyűlés 123 igen és 66 nem szavazattal elfogadta el az igazságügyi miniszter által benyújtott előterjesztést, vagyis: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, továbbá egyes más törvények módosítása alapján a közérdekűadat-igénylés teljesítéséért a közfeladatot ellátó szerv előzetes költségtérítést állapíthat meg. Más fontos ügyekben is simán átment minden, amit a kormány eltervezett, így például - alig hisszük el, de mégis - valóban Papcsák Ferenc felügyeli eztán a jegybank költekezését.
Fizetőssé tenné a kormány a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerését, ráadásul az adatkezelőknek számos kiskaput teremtene arra is, miként mazsolázzanak az adatkérők között, s titkoljanak el lényeges információkat. Majtényi László volt adatvédelmi biztos szerint egy újabb szabadságjog-korlátozási szándékról árulkodó törvényjavaslatról van szó.