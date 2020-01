Sok településen még mindig baj van a levegővel

A Nemzeti Nyomozó Iroda dolga lesz kideríteni, ki adott hazugságokat a kancelláriaminiszter szájába.

Két feljelentés is érkezett a Gulyás Gergelyt rágalmazó álhíroldalakkal kapcsolatban, az ügyészség a pedig Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI) bízta meg, hogy derítse fel a hírportálok szerkesztőinek körét – írja a Magyar Nemzet . Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még november végén tájékoztatta a sajtót, hogy rágalmazás miatt feljelentést tesz több álhírportál ellen, amelyek olyan kijelentéseket tulajdonítottak a tárcavezetőnek, amelyeket sosem tett.

A Hirzona24.com, az Otpercpiheno.blogspot.com és a Blikkruzs.me álhírportálokon megjelent cikkek olyan, a miniszternek tulajdonított mondatokat tartalmaznak, amelyek a nyugdíjak csökkentésével, illetve megvonásával kapcsolatos valótlan állításokat tartalmaztak. – Az eljárásokban terhelt egyelőre nem szerepel – nyilatkozta Rab Ferenc, vagyis egyelőre még nem gyanúsítottak meg senkit a hatóságok.



Utánanéztünk, hogy a kiemelkedő bűncselekménynek éppen nem mondható ügyben miért a „Magyar FBI” -t, vagyis a szervezett bűnözéssel, atomreaktorok elleni támadással és terrorcselekményekkel is foglalkozó NNI-t bízták meg. Mint még 2015-ben a hvg.hu beszámolt róla, a korábban rendőrségi csúcsszervnek számító nyomozóiroda feladatköre annyira kiszélesedett, hogy akár falopási ügyekben is eljárhatnak. Egy 2013-as belügyi rendelet oldalakon keresztül sorolja, hogy az NNI milyen esetekben léphet fel, a lista alapján pedig a Gulyást érő rágalmak kivizsgálására is van felhatalmazásuk: