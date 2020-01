Irán bosszút esküdött, Amerika teljes készültségben

Az államok belbiztonsági minisztériuma szerint helytállnak minden lehetséges fenyegetéssel szemben.

Az Amerikai Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre az iraki fővárosban, Bagdadban, a támadás fő célpontja Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni hírszerzés rendkívül népszerű vezetője volt. A robbanás vele és további hét emberrel végzett. A dróntámadást Donald Trump amerikai elnök rendelte el . A tábornok halála miatt háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Iránban, az utcákon spontán megmozdulások törtek ki: tízezrek tüntettek az Egyesült Államok ellen és tisztelegtek Szulejmáni emléke előtt. A teheráni vezetés kemény megtorlást helyezett kilátásba .

"Elsöprő erejű bosszút fogunk állni azokon, akiknek közük volt a gyilkossághoz!" - reagált Hámenei ajatollah.

Minderre válaszul több amerikai nagyvárosban is megerősítették a biztonsági intézkedéseket - írja az MTI. Chicagóban, Los Angelesben és az Egyesült Államok fővárosában, Washington DC-ben is megnövelték a rendőrök létszámát, valamint tovább szigorították a repülőterek biztonságát. Washington polgármestere, Muriel Bowser közleményben intett éberségre, és arra hívta fel a helybéliek figyelmét, hogy azonnal jelentsék a rendőrségnek, ha bármilyen gyanús eseményt észlelnek.

New Yorkban a repülőtereknél, a hídaknál, a fontosabb csomópontoknál és az infrastrukturális létesítményeknél, valamint a kiemelt jelentőségű épületeknél megerősítették a biztonsági intézkedéseket, több rendőrt helyeztek szolgálatba, és a Nemzeti Gárda tagjaival együtt kivezényelték őket.

New York állam rendőrőrsein és biztonsági szerveinél pénteken mindenütt terrorelhárítási tájékoztatót tartottak, és a közszolgáltatóknál megerősítették a számítógépes rendszerek védelmét is. Az amerikai belbiztonsági minisztérium ügyvezető irányítója, Chad Wolf pénteken közleményben tudatta, hogy felkészültek minden lehetséges fenyegetéssel szemben, de jelenleg az Egyesült Államokat nem fenyegeti közvetlen veszély. "A minisztérium a szövetségi és tagállami, valamint a helyi szervekkel szorosan együttműködve továbbra is figyelemmel kíséri a kialakult helyzetet, hogy szavatolja valamennyi amerikai állampolgár biztonságát" - szögezte le a dokumentumban Chad.