Biankó csekket kapott Mészáros Lőrinc az adófizetőktől, majd valaki odaír valahány nullát egy jó nagy szám mögé

Indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását a szálló por légszennyezettségi szintje miatt.

A hivatal szombaton közölte, hogy a szálló por (PM10) légszennyezettségi szintje (az egy napra számított átlageredménye) január 8-án és 9-én is három, míg január 10-én egy mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 mikrogramm per köbméter). Az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzése szerint szombaton a levegő minősége átmenetileg javul, ugyanakkor estére mérséklődik a légmozgás, erősödhet a ködhajlam, így ismét határozott növekedésnek indul a légszennyező anyagok koncentrációja. Vasárnap folytatódik a csendes, eseménytelen időjárás, a légszennyező anyagok napi átlagkoncentrációjában további romlás várható, amely akár nagymértékű is lehet. A következő két napban a levegő minőségének kisebb ingadozások melletti stagnálása a legvalószínűbb, számottevő javulás nem várható - hangsúlyozták. Mindezek alapján, illetve az ismételt romlás megelőzése és a fővárosiak egészségvédelme érdekében indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása; a tájékoztatási fokozat a légszennyezettség olyan szintje, amelynek rövid idejű hatása veszélyt jelent az emberi egészségre, a lakosság különösen érzékeny (gyermekek, időskorúak és a betegek) csoportjára. Az utóbbiak csoportjának azt javasolták, hogy kerüljék a szellőztetést és a szabadban tartózkodást. Ha ez valamiért nem elkerülhető, akkor lehetőség szerint a viszonylag kedvezőbb kora délutáni, a 13-15 óra körüli időszakban szellőztessenek. Felhívták a figyelmet, hogy szakmailag helytelen, ezért félrevezető az egyórás légszennyezettségi átlageredményeket összehasonlítani; a vonatkozó jogszabályok szerint a szálló pornak nincs egyórás egészségügyi határértéke, illetve egyórás tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértéke. A 24 órára vonatkozó átlageredmények csak éjfél után állapíthatók meg, és csak azokat lehet, illetve kell összehasonlítani az egy napra vonatkozó követelményekkel.