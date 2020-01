Egy éve minden klappol

A Jürgen Klopp vezette Liverpool újabb rekordot döntött meg, egyetlen top ligás csapat sem állt még 61 ponttal 21 forduló után.

Tovább folytatta elképesztő sorozatát a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban, Jürgen Klopp csapata szombaton a Tottenham vendégeként győzött 1-0-ra, így egymás utáni 38. bajnokiján őrizte meg veretlenségét.

„Azt hiszem, megérdemeltünk volna egy pontot – nyilatkozta a mérkőzés után José Mourinho, a hazaiak vezetőedzője. – A világ egyik legjobb csapata ellen játszottunk, és helyt álltunk. Voltak nehézségeink a mérkőzésen, de összességében többet érdemeltünk volna a nulla pontnál” – tette hozzá a Special One-ként elhíresült portugál tréner, aki a játékvezetőt és a videóbírót (VAR) is kérdőre vonta. Mourinho szerint Andy Robertsont ki kellett volna állítania Martin Atkinsonnak. „A VAR szobában biztos éppen teáztak, ezért nem látták az esetet” – utalt arra, hogy még csak nem is jeleztek a játékvezetőnek a kemény belépőt követően. A portugál mesternek ezzel a vereséggel tovább romlott a statisztikája Kloppal szemben, 11 összecsapásukból továbbra is csak kettőt nyert meg.

A Liverpool eközben immár egy újabb elképesztő rekordot tudhat magáénak, lévén a 21 fordulót követően megszerezhető 63 pontból egyik top bajnokságban szereplő csapat sem szerzett még 61-et. A Bayern München a 2013/14-es, a Manchester City a 2017/18-as, a Paris Saint-Germain és a Juventus pedig a 2018/19-es idényben állt egyaránt 59 ponttal 21 kör után – ezek a csapatok tartották eddig holtversenyben a csúcsot.

Ugyan a BL címvédőjénél jelenleg minden klappol, Klopp szerint korai lenne még ünnepelni. „Amikor hallom a rekordjainkat, nem érzek semmit. Ötven éve vagyok a futballban, nem nagyon tapasztaltam még ilyet, magam sem értem igazán. Remek formában vagyunk, de egy percre sem felejtem el, hogy nincs még vége a bajnokságnak. A Tottenham ellen is veszíthettünk volna pontokat, mert bár vezettünk, nem tudtuk lezárni a meccset, izgalmas volt a vége” – fogalmazott Klopp, akinek csapatta legutóbb 2019. január 3-án a Manchester City otthonában kapott ki a Premier League-ben.

Immár nagyobb csodának kellene történnie, hogy 1990 után először ne a Liverpool legyen a bajnok, pedig néhány éve ez még csak vágyálom lehetett az Anfield Roadon. Klopp 2015. októberében egy ezer sebből vérző alakulat irányítását vette át. A német szakember azonnal kemény munkára fogta futballistáit, a hangsúlyt azonban nemcsak az erőnlét javítására fektette, hanem elkezdte csiszolgatni játékosai elméjét is. Klopp szerint egy csapat a pozitív energiákból, a szívből és a lélekből táplálkozik, ám ezekből mit sem érzékelt, hiányzott játékosaiból a hit. Klopp nyilvánvalóvá tette, mosolyt akar látni futballistái arcán, és nevetést kíván hallani, amikor csak lehet.

„Jürgen egy igazi vezér: inspirál és motivál, még engem is meg tud lepni minden nap, elképesztően átlátja a szituációkat és folyamatokat – nyilatkozta főnökéről Pepijn Lijnders, aki 2018 óta dolgozik Klopp jobb kezeként. – Amikor a játékosokkal beszél, a szívéből szól és utat is talál a szívükhöz. Fantasztikusan bánik a szavakkal és érzelmekkel, pontosan tudja, mikor mit kell mondania. Pedig ezt nem könnyű kivitelezni, a világ legjobb futballistáival kimondottan nehéz – fogalmazott a holland szakember, aki úgy véli, a kiegyensúlyozott teljesítmény alapja az önmagukba vetett bizalom és a folyamatos kételkedés, elég jó-e, amit csinálnak.



„Az emberek sokat beszélnek arról, miben és hogyan fejlődött a csapat játéka, a fő erősségünk mégis az egység. Ez az egyetlen módja, ha valaki egy agresszív, folyamatosan letámadó, presszionáló csapatot akar alkotni. Ha a szervezet nem működik tökéletesen, esélyed sincs erre. Ebben léptünk a legtöbbet előre. Minden futballprojekt napfelkeltével kezdődik és naplementével végződik. A mi projektünk még a delet sem érte el” – tette hozzá.