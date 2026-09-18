Elképesztő jelenetek az angol Ligakupa-döntőn: megtagadta a lecserélését a kapus

A Manchester City gárdája gól nélküli rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel legyőzte a Chelsea-t, ezzel megnyerte az angol labdarúgó Ligakupát. A mérkőzés azonban más miatt marad emlékezetes...