Századszor, de tizennégy év óta először csap össze a Millwall és a West Ham. A két csapat szurkolóinak hagyományos ellenségeskedését 400 rendőr igyekszik megakadályozni a The Den stadionban.
A 2-0-ra végződött mérkőzés hőse a végre magára talált Alexander Isak volt, de Szoboszlai Dominik is dicséretet érdemelt 11,5 kilométeres futása és hatékonysága alapján.
A Jürgen Klopp vezette Liverpool újabb rekordot döntött meg, egyetlen top ligás csapat sem állt még 61 ponttal 21 forduló után.
Minden idők harmadik legtöbb pontját gyűjtötte a Liverpool labdarúgócsapata a Premier League-ben, azonban így is csak másodikként zárta az évet.
A Manchester City gárdája gól nélküli rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel legyőzte a Chelsea-t, ezzel megnyerte az angol labdarúgó Ligakupát. A mérkőzés azonban más miatt marad emlékezetes...
A Manchester City csúfosan kikapott a Stoke Citytől 2-0-ra, így a harmadik helyre csúszott vissza a tabellán.