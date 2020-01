Nagyot fordult a világ, miután a perzsa állam beismerte tettét

Diáktüntetések robbantak ki Iránban, miután a hadsereg bevallotta, hogy tényleg ők lőtték le az ukrán utasszállítót.

Néhány nap alatt teljesen megváltozott a hangulat Teheránban. A múlt hét elején még százezrek búcsúztatták az Egyesült Államok által likvidált Kászim Szuljemáni iráni kémfőnököt, és a gyászoló tömeg indulatosan azt zengte: “Halál Amerikára!” A hétvégén ugyan jóval kisebb megmozdulásokon, de már az visszhangzott az utcákon, hogy “Le a diktátorral!“, vagyis Áli Hámenei legfelsőbb vezetővel. A rezsim mögé egységesen felsorakozó nép látszata egy szempillantásra szertefoszlott azt követően, hogy a Forradalmi Gárda bevallotta: ők lőtték le a szerdán lezuhant ukrán utasszállítót és ők a felelősek a 167 utas és a 9 fős legénység haláláért. A tragédia néhány órával azután történt, hogy a perzsa állam - Szulejmáni kiiktatását megbosszulandó - ballisztikus rakétákat lőtt ki az amerikai csapatok iraki állomáshelyeire. Irán fokozott készültségben volt, egy esetleges válaszcsapására várt. A Forradalmi Gárda azt állítja, hogy emberi hiba történt: az egyik légvédelmi rendszer kezelője robotrepülőgépnek nézte a járatot, megerősítést kért a központi parancsnokságtól, de tíz másodperc várakozás után már el is indította a föld-levegő rakétát. A gesélye sem volt kitérni a fegyver elől. A Dzsávád Zárif külügyminiszter az Egyesült Államok “kalandorkodását” okolta a tragédiáért. Amirali Hádzsizadeh a légierő főparancsnoka viszont igyekezett megbánást tanúsítani: arról beszélt, vállalja a felelősséget, és amikor világossá vált mi is történt, azt kívánta, hogy “bárcsak meghalna.” Azt is közölte, hogy már aznap tájékoztatta feletteseit a járat lelövéséről. Ez különösen felháborította az iráni egyetemistákat, akik közül sokan úgy vélik, megpróbálták eltussolni az ügyet. Teheránban a légikatasztrófában elhunyt diáktársak tiszteletére rendezett virrasztás szombaton tüntetésbe csapott át. A résztvevők a Forradalmi Gárda vezetőinek leváltását, sőt időnként Hámenei megbuktatását is követelték. A tiltakozások vasárnap is folytatódtak és több nagyvárosra is átterjedtek. Donald Trump Twitteren angol és perzsa nyelven is szolidaritását fejezte ki a tüntetőkkel. Az amerikai elnök arra szólította fel az iráni vezetőket, ne fojtsák vérbe az elégedetlenséget és ne kapcsolják le az internetet, mint azt a novemberi tiltakozások során tették. Az üzenetek azonban visszafelé is elsülhetnek, mivel a rezsim külföldi beavatkozásként hivatkozhat rájuk és feltüzelheti azokkal keményvonalas támogatóit. Teherán már erre használja fel Rob Macaire brit nagykövet ügyét. A diplomatát szombaton egy időre letartóztatták amiért részt vett a hatóságok által "illegális tüntetésnek" minősített teheráni megemlékezésen. A brit kormány felháborodását fejezte ki amiatt, hogy megsértették a nagykövet diplomáciai mentességét, bocsánatkérés helyett azonban a perzsa állama külügyminisztériuma berendelte Macairet, hogy számon kérje a tiltakozáson való részvétel miatt. Az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs félkatonai szervezet tagjai pedig a brit nagykövetség bezárásért tüntettek Teheránban.