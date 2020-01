Varga Judit: Túlmisztifikált a nők védelmét szolgáló nemzetközi egyezmény, és még migránsbarát is

Nem is vesz részt a strasbourgi plenáris vitában, majd a csütörtöki szavazáson.

"Vagy kéttucat képviselő lesz bent a teremben, aki a frakciója álláspontját hangoztatva teljesen felesleges szócséplést fog folytatni. Cserébe viszont Orbán Viktor lakájmédiája megint kiemelheti, hogy a migránssimogató liberális erők megtámadták Magyarországot" - ezzel magyarázta lapunknak Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő, hogy miért nem fog részt venni a Magyarországgal szemben zajló 7. cikkelyes eljárásról rendezett szerda esti strasbourgi plenáris vitában, majd az erről szóló állásfoglalás csütörtöki szavazásán. A politikus szerint egyelőre hagyni kéne, hogy a tagállamok tárcavezetőiből álló EU Tanács pontot tegyen a folyamat végére. "Ahhoz nincs szükség plenáris ülésre, hogy a Tanács elvégezze azt a munkát, ami egyébként is a kötelessége" - fogalmazott Ujhelyi, hozzátéve: az EP-nek majd akkor kell komoly vitát folytatnia és döntést hoznia, ha a kormányok képtelenek lesznek lezárni az eljárást vagy rossz kompromisszumokat kötnek. A 7. cikkelyes folyamatot másfél éve az EP kezdeményezte, mert úgy ítélte meg, hogy Magyarországon fennáll a veszélye a jogállam lebontásának. Az eljárás 2018. szeptembere óta a kormányközi EU Tanácsban zajlik, és egyelőre nem látni a végét. Az EP-képviselő azt várja, hogy a soros EU elnöki székben a horvátokat követő németek az év második felében dűlőre fogják vinni az ügyet: "A decemberben leköszönt finn uniós elnökség felgyorsította a folyamatot és a horvátok is ígéretet tettek rá, hogy napirenden tartják. A németek ideje alatt a Tanácsnak meg kell hoznia a döntést, és akkor a téma egyébként is visszakerül a parlament asztalára" - érvelt. Álláspontja szerint az EP szakbizottságai teljességgel alkalmasak arra, hogy ellenőrizzék, betartják-e a tagállamok a demokratikus normákat: "Az EP kulturális bizottsága akár havonta monitorozhatná, hogy mi történik Magyarországon és másutt. Az állampolgári jogi bizottságnak pedig az a feladata, hogy megszólaljon a jogállam érvényesülésével kapcsolatban, és folyamatosan bökdösse a soros elnökséget. A plenáris ülésnek nem ez a feladata". Ujhelyi úgy látja, hogy frakciójában, a Szocialisták és Demokraták politikai csoportjában megértéssel fogadták, hogy ezúttal nem áll bele a magyar vitába. "Ismerik a harciasságomat az ügyben, van respektem, ha kiénekelek a kórusból, akkor sejthetik, hogy annak oka van" - magyarázta, hogy a döntése miért nem keltett meglepetést a 7. cikkelyről szóló plenáris vitát kezdeményező szocialisták körében.