Anyu pulóverben, apu pólóban - Ezért fáznak jobban a nők

Tudományosan is igazolt, hogy a férfiak az alacsonyabb hőmérsékletet kedvelik, a nők a melegebbet, de a fázékonyság betegséget is jelezhet.

Már tudományos magyarázat is van arra, miért nem ritka jelenet az, hogy egy lakásban a nő „bundabugyiban”, de legalábbis melegítőben, pulóverben, míg a férfi pólóban és rövid nadrágban él egymás mellett, és nehezen egyeznek meg a szoba ideális hőfokán. A férfiak rendszerint az alacsonyabb hőmérsékletet kedvelik, a nők pedig inkább a meleget. Ennek magyarázata egy, a Nature Climate Change folyóirat korábbi számában közölt kutatás szerint pedig az anyagcsere. Ennek nyugalmi állapota a nőknél lassabb, a férfiaké pedig gyorsabb, ezért melegebb a testük, és alacsonyabb hőmérsékletű szobában érzik jól magukat. A tanulmány szerint a nők többségének a 25, a férfiak számára pedig a 22 Celsius fok volt az ideális – mondta Kádár János immunológus, infektológus, az Immunközpont főorvosa.

Influenza, légúti fertőzések kezdetén mindenki fázósabb lehet és magas láz mellett is jelentkezhet vacogás, hidegrázás. Ez a természetes jelenség az első pár napot követően, a gyógyulási folyamat során rendszerint el is múlik. Problémát az jelez, ha hirtelen, látszólag minden ok nélkül a korábban megfelelő hőmérsékleten fázni kezdünk, egyre vastagabban kell felöltözünk.

A fázékonyság hátterében gyakran áll a - főleg nőket érintő - pajzsmirigy alulműködés, de okozhatja vérszegénység, alultápláltság és érszűkület is – ilyenkor az adott végtag hidegebb, zsibbadhat, fájhat is. Ha a fázás mellett hideg hatására el is fehéredik, akkor az az úgynevezett Raynaud-jelenség lehet. Az elsősorban 40-60 év közötti nőket érintő jelenség során a hideg (vagy stressz) hatására az ujjakban a vérkeringés leáll. A pár perces rohamokat követően az elfehéredett ujjakba lassan visszatér az élet: normál színű lesz és a zsibbadás, fájdalom is megszűnik. Előfordulhat, hogy a betegség szövődményeket is okoz, ezért a tünetek észlelése esetén célszerű orvoshoz fordulni.