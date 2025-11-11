Immunrendszerünk folyamatos odafigyelést, tudatosságot és következetességet igényel. A legkritikusabb időszak általában október végétől februárig tart, amikor a hőmérséklet-ingadozás, a kevés napfény és a zárt terekben való hosszabb tartózkodás együttesen növeli a fertőzések esélyét.
Már kis hőmérsékletcsökkenés hatására is elvesztjük az ellenállóképességünk felét, ezért fázunk meg könnyebben, ha itt a hűvös idő.
A vírusfertőzések jelei hasonlóak, ezért biztosra csak laboratóriumi vizsgálattal lehet menni.
Tudományosan is igazolt, hogy a férfiak az alacsonyabb hőmérsékletet kedvelik, a nők a melegebbet, de a fázékonyság betegséget is jelezhet.
Van, akinél egy megfázás „csak” pár nap szipogást okoz, másoknál akár két hétig is eltarthat a teljes gyógyulás. Nátha esetén általában nem kell orvoshoz fordulni, de szövődmények esetén akár antibiotikus kezelésre is szükség lehet.
A hűvösebb hajnalokkal megérkezik a náthaszezon is. Vannak, akik ősztől egyik betegségből a másikba esnek.
Bizonyos tápanyagok segíthetnek az immunrendszer erősítésében, és ez különösen hasznos lehet a mostani, megfázásos, influenzás időszakban.
A nyálkás, hideg időben könnyű megfázni vagy elkapni a vírusos betegségeket. Ilyenkor különösen fontos a vitamin- és folyadékpótlás. Erre ideális a gyömbér és a grépfrút párosa, amellyel megelőzhetjük a téli nyavalyákat, felgyorsíthatjuk a szervezet méregtelenítő folyamait, és ezzel friss energiához is juthatunk a fárasztóbb napokon is.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felülvizsgálva korábbi gyakorlatát a betegek biztonsága érdekében a jövőben kizárólag a gyógyszertárakban tesz elérhetővé néhány paracetamol hatóanyag tartalmú készítményt. Az OGYÉI főigazgatójának, dr. Pozsgay Csillának a tájékoztatása szerint, ezen készítmények gyógyszertáron kívüli értékesítése kellő körültekintést igényel.
Az esetleges súlyos mellékhatások miatt a 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a kodein a jövőben nem alkalmazható köhögés és megfázás kezelésére, a 12 és 18 év közötti serdülők körében pedig csak akkor javasolható, ha nem áll fenn a légzésfunkció romlásával járó légzőszervi betegség.
A hűvösebb ősz, a kezdődő hideg tél kedvez a megfázásnak. Gyakran érezhetjük levertnek, fáradtnak magunkat, aminek a hátterében akár influenza is húzódhat.
A nátha szervezetünkbe való fészkelésének első tünetea torokfájás, az orrdugulás és a tüsszögés, amelyhez később fejfájás, köhögés, rekedtség és láz is társulhat. A tüsszentés a szervezet védekező mechanizmusa, egy reflex, amely – a köhögéshez hasonlóan – a felső légutakat hivatott megtisztítani a nem kívánatos betolakodóktól, hosszú távon azonban igencsak legyengítheti szervezetünket.