Erdélyi gazdaságtámogatás: a Csíki és Mészáros üzlettársa is bőven kapott a magyar közpénzből

A mezőgazdaságnak szánt pénzből előbbi legalább 2 milliárdot kaphatott, utóbbi cégei pedig 4,5 milliárdot.

A magyar állam által finanszírozott Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program új fejezetét Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára jelentette be, mégpedig nem is akárhogy időzítve: mindössze 10 nappal a tavalyi EP-választás előtt. Magyar akkor arról beszélt, mintegy 300 millió eurónyi, azaz közel 100 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg a következő két évben, de a program csak addig folytatódhat, amíg "Magyarországnak nemzeti kormánya van". (Majd az államtitkár arra buzdított, hogy a május 26-i európai parlamenti választásokon szavazzanak az erdélyi gazdálkodók "a megfelelő oldalra" - aztán Magyart a színpadon Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke követte, így igazi kampány-rendezvénnyé válhatott a bejelentés.)

Balázs Attila több mint két tucat vállalkozást birtokol, és ezek meglepően sikeresek az anyaországi közbeszerzéseken. Aktívak stadionépítéseken is, ráadásul a kormány nemzetstratégiai szempontból kiemeltté nyilvánította egy zuglói megaprojektjüket. A cégcsoport zászlóshajója a Bayer Construct, egy sóskúti cég, amely 2017-re közel megnégyszerezte azt a bevételét, ami már 2018-ban 22 milliárd forintra nőtt, 2,5 milliárdos adózott eredmény mellett. A Bayer Construct a héten a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető Appeninn Nyrt.-vel együtt

Ugyanezen a pályázaton a Magyar Hang értesülései szerint legalább kétmilliárd forintot nyertek Lénárd Andráshoz és az Igazi Csíki Sör Manufaktúrához köthető vállalkozások is. Lénárd korábban azt nyilatkozta a Székelyhon.ro-nak, hogy a magyar állam támogatásával egy chips- és egy malátagyárat épít, összesen 25 millió euróért. (Az Igazi Csíki Sör legutóbb egy PR-katasztrófával került be a hírekbe. Erről a lap azt írta , egy kupakgyűjtő akció keretében ingyen sört és kolbászt ígértek, de annyi nyertesük érkezett, hogy nem fértek el, rengeteg embert hazaküldött a Csíki. Kisorsoltak egy luxusautót is, amit az eseményt támogató helyi polgármester személyi titkára nyert.)