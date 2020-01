Négy éve ül a rendőrség a gigabírsággal sújtott egészségügyi kartell aktáján

A Nemzeti Pedagógus Kar aggodalmát fejezte ki az új Nat miatt és azt kérik, ne vezessék be szeptemberben. A Pedagógusok Szakszervezetével kötött együttműködési megállapodást pedig újból felrúgta a minisztérium.

Éles kritikát fogalmazott meg a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) az idén szeptembertől bevezetni kívánt, megújított Nemzeti alaptantervvel (Nat) kapcsolatban. Mint közleményükben olvasható, a tervezet őszi bevezetése esetén már a tavaszi időszakban nehéz helyzetbe kerülnek az iskolák és a pedagógusközösségek. De nem csak ez a baj. Az NPK szerint az első, 2018. augusztus 31-én megjelent tervezetet (amit Csépe Valéria akadémikus professzor és csapata dolgozott ki – a szerk.) széleskörű egyeztetési folyamat követte és alapvetően jónak, előre mutatónak lehetett tekinteni. Az idén szeptemberi bevezetésre tervezett rendeletmódosítás azonban ennek a munkának az eredményeit nem tükrözi. „A módosítás nem tartalmazza a pedagógiai kultúraváltás célkitűzéseit, összességében nem mutatható ki érdemi tananyagcsökkentés, nem biztosítja az intézményi autonómia működési lehetőségeit és az átmenetek zavartalanságát. Redukálja a korábbi kerettantervek választási lehetőségét, és belső struktúrájában sem koherens. A szakképzés folyamatban lévő átalakításával együtt túl nagy terhet jelent a köznevelés szereplőire nézve” – írták. Az NPK azt kéri, a Nat-módosítás jelenlegi koncepciója ne kerüljön bevezetésre 2020. szeptember elsején, mert számos kockázatot rejt magában. Azt javasolják, helyette folytatódjon a korábban megkezdett, előremutató szakmai konzultáció. A hvg.hu már szerdán beszámolt arról, hogy az NPK nem támogatja az új Nat bevezetését. A lap arról is írt, hogy az alaptanterv mostani verziójából teljes egészében kikerült az a több mint ötven oldalas, Csépe Valériáék által megfogalmazott bevezető, amely egyebek mellett az új változat módosult szemléletét, alapelveit, célkitűzéseit tartalmazta. A kormány azért döntött a Csépe-féle Nat átdolgozása mellett, mert nem tartották elég „nemzetinek”. Bár az első verzióhoz több száz szakmai vélemény érkezett, 2018. őszétől semmit nem lehetett tudni arról, a további munkálatoknál ezeket figyelembe vették-e. Az is csak 2019 nyarán derült ki, hogy az antiszemita írókhoz vonzódó irodalomtörténészt, Takaró Mihályt bízták meg azzal, hogy a Natban jobban tükröződjön a hazafias szemlélet. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egyaránt tiltakozott a Nat körül kialakult helyzet ellen. A múlt héten a kormánypárti Magyar Nemzetben jelentek meg hírek arról, hogy hangsúlyosabb lesz például Wass Albert, Széchenyi Zsigmond, illetve a Horthy-korszak egyik legnépszerűbb írója, Herczeg Ferenc munkássága is. Az új Nat korábbi célkitűzése, a tananyagcsökkentés csak minimális mértékben jelent meg: heti 35 helyett 34 órájuk lehet majd a diákoknak. – A Pedagógusok Szakszervezetének valamennyi munkacsoportja megfogalmazta véleményét a 2018-as Nat-tervezettel kapcsolatban, ám semmilyen visszajelzést nem kaptunk, nem tudjuk, ezeket végül beépítették-e vagy a kollégák feleslegesen dolgoztak – mondta Szabó Zsuzsa PSZ-elnök. Hozzátette: a legfrissebb Nat-verziót már meg sem kapták véleményezésre – annak ellenére sem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi) tavaly márciusban stratégiai megállapodást kötöttek arról, hogy minden jogszabálytervezetet időben megküldenek nekik. A szakszervezet erre nyílt levélben is felhívta Kásler Miklós Emmi-miniszter figyelmét, kérve, hogy a koncepciót 24 órán belül küldjék el a PSZ-nek.