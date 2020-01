Az átmenet pillanatai az Erzsébet téren

A mostani, kilenc kocsiszínben a főváros teljes, 606 darabos villamosflottája elfér, és bár a hírek szerint a felújított budafoki remizbe nem fértek be az új spanyol járművek, a BKV ezt lapunknak küldött válaszában tagadta. Azt viszont elismerték, hogy az egyik típusnál akadt „probléma”.

Bár egykoron megmagyarították a remiz szót is, de nyelvünk kiváló művelője, Babits Mihály is így írt: "Őrülten csengettek a remizbe aludni térő villamosok." Az "érintettek", vagyis a budapesti villamosjárművek számáról a BKV lapunknak azt a tájékoztatást adta, hogy 2020 január 1-jén az 592 darab villamoskocsiból és 14 darab fogaskerekűből - 7 darab motorkocsiból és ugyancsak 7 darab pótkocsiból -, azaz összesen 606 darab járműből állt az állomány. Ennek kiszolgálására jelenleg szép számú, 9 villamos kocsiszín üzemel Budapesten - az Angyalföld, a Baross, a Budafok, a Ferencváros, a Hungária, a Kelenföld, a Száva, a Szépilona, a Zugló kocsiszín, valamint a Fogaskerekű Vasúté a Városmajorban –, ahol a kocsik nem csak "alszanak", és álmukban csengetnek egy picit, hanem természetesen itt végzik el a szükséges karbantartást is. Utoljára 1996-ban zártak be remizt, mégpedig Óbudán. A kocsiszínekben a jelenlegi teljes állomány elfér. De az már korántsem biztos, hogy be is fér. Legutóbb Albertfalván, a Budafok kocsiszínnél éppen ebből adódtak problémák. Történt, hogy 2017-ben teljes körűen átépítették, mégpedig 5,7 milliárd forintos uniós támogatással, kifejezetten azért, hogy a 26 darab, alacsony padlós, új spanyol CAF villamost itt lehessen elhelyezni. Ám közülük 5 darab 56 méteres hosszúságú, további 21 pedig 34 méteres. A hosszú villamost úgy alakították ki, hogy 345 utas elférjen benne. Az 56 méteres villamosokat már a korszerűsített remizben tárolják és szervizelik. Azonban ez kezdetben nem ment simán, mert egy oszlop akadályozta a hosszú villamosok kanyarodását. Akkor a BKK illetékesei úgy nyilatkoztak: a "Budafok kocsiszín építésekor a felsővezeték-oszlopok elhelyezése és a felsővezeték-rendszer kiépítése után volt csak látható, hogy egy hiba miatt a Forgalmi utca oldalán lévő 17-18-as vágányok között felállított oszlop akadályozza a villamos elfordulását. Az akadályt jelentő oszlop csak két másik oszloppal váltható ki. Az új oszlopok alapozása már (2017-ben) megtörtént, december közepéig beemelik az oszlopokat a helyükre, és ráhelyezik a felsővezetéket. A BKK vizsgálja, ki tehető felelőssé a hibáért." Erről most, 2020 januárjában BKV azt a tájékoztatást adta lapunknak: "A Budafok kocsiszín esetében nem merült fel, hogy a kocsiszínbe nem fértek be a villamosok, egy tárolóvágánynál egyetlen járműtípus esetén volt probléma. A hibajavítás néhány nap alatt, még a műszaki átadás előtt befejeződött, a kocsiszín azóta is rendeltetésszerűen üzemel." (Az egyetlen járműtípus a CAF hosszú járműve volt, amelynek elhelyezése az egyik indoka volt a kocsiszín átépítésének.) Amikor híre ment annak, hogy több, mint 100 év után új remízt építenek Budapesten, mégpedig Albertfalván (ez a Budafok kocsiszín), akkor mindenki örült. Az öröm azonban alább hagyott, amikor a tervező úgy élte ki a fantáziáját, hogy az egyes vágányok fölé sárga tetőt álmodott meg, és mindegyik vágány befedése azt az illúziót kelti, mintha megannyi villamos lenne az 50 kocsi befogadására alkalmas helyen. Az sem kelt örömet, hogy a sínek közelebb kerültek a házakhoz, így a bekanyarodás eddig nem ismert csikorgását immár testközelből élvezhetik a lakók. Az eredetileg 1899-ben Budafok forgalmi telep névre hallgató létesítmény megépülésekor még nem tartozott Budapesthez, csak 1950-ben lett Nagy-Budapest része, és kezdetben négy vágányos volt. A villamos helyett még a BHÉV szürkekocsijai közlekedtek erre, Nagytéténybe, Budafokra, Budaörsre és Törökbálintra. Tervbe vették, hogy ezeket a vonalakat összekötik vasúti hálózattal, ám az első világháború miatt ezeket a terveket fel kellett adni, pedig Érdnél a földmunkákat is elvégezték. A szürke betűjeles "N", "B", és "T" jelű HÉV-ek 1963-átvedlettek villamosokká és besárgultak, számot kaptak. Ám a budaörsi és törökbálinti vonalszakaszt lerövidítették a Kamaraerdőig, és később a nagytétényi (budatétényi) vonal is elsorvadt. A remiz viszont megmaradt, és új arculattal tovább üzemel. A BKV szerint a budapesti "kocsiszínek műszaki állapota eltérő, van közöttük olyan, amely új, vagy újszerű és van közöttük olyan, amely hamarosan felújítást igényel." (Legutóbb Zuglóban végeztek felújítást.) A további felújításokra szánt összeg viszont egyelőre nem ismert.