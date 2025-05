Lupa: Regényes sziget alkotáshoz és elveszéshez

Noha kapásból azt mondanánk, úgy egy tucatnyi sziget lehet a Duna magyarországi szakaszán, valójában sokkalta több van ennél, a sűrűn lakott szigetektől egészen a szigorúan védett, csak csónakkal megközelíthető kis paradicsomokig. A Budakalász közelében fekvő Lupa-sziget például igencsak regényes hely, hisz amilyen kicsi, annyi minden van rajta, a természeti szépségektől az ember alkotta csodákig. Elsősorban egy hosszú és impozáns platánsor, mely már a magasságával is lenyűgözi a látogatót, másrészt csupa elegáns Bauhaus-ház, melyek letisztult vonalaikkal, egyedi külsejükkel még azt is rabul ejtik, aki az építészet iránt kevésbé fogékony. A sziget nemcsak vonzza, hanem alkotásra is serkenti a művészlelkeket, inspiráló szelleme még e riport szerzőjét is magával ragadta.