„Hosszú menetelés” a kereskedelmi háború befejezéséért

A két legjelentősebb világgazdasági nagyhatalom, az Egyesült Államok és Kína által aláírtelső szakaszának lezárása óriási esemény – monda a Népszava érdeklődésére Pető Ernő, aki abban reménykedik, hogy a további tárgyalási fordulók nyomán végképp megszűnik a kereskedelmi háborúskodás. A Magyar-Kínai Gazdasági Kamara elnöke utalt arra, hogy a most aláírt dokumentum értelmében a kínaiaknak 200 milliárd dollár értékben kell vásárolniuk amerikai termékeket, valamint figyelniük kell a szellemi termékek jogaira is. A vámok egy részét meghagyták, ezek eltörlését amerikaiak attól teszik majd függővé, hogy Kína hogyan „viselkedik”. Azonban Donald Trump amerikai elnök szavai szerint a „hosszú menetelésnek” még koránt sincs vége. A helyzet megértéséhez érdemes figyelembe venni a két ország növekedési potenciálja közötti jelentős különbséget, ugyanis a Kínai Népköztársaság GDP-je az elmúlt években 5,9-6,1 százalékkal bővült, ezzel szemben az Egyesült Államoké csak 1,1-1,2 százalékkal – fűzte hozzá Pető Ernő. Az amerikai most szembesültek azzal, hogy a szankciók révén honfitársaik tízezrei vesztették el munkahelyeiket, így a novemberi elnökválasztás előtt Donald Trumpnak lépnie kellett a kereskedelmi háború lefékezése érdekében. A békülékenység irányába tett lépésnek tekinthető az is, hogy az amerikai kormányzatKína árfolyam-manipulátori besorolását. (A tavaly nyáron hozott, és az Egyesült Államokban is sok szakértő által ellentmondásosnak ítélt döntést változtatták most meg.) Pető Ernő az amerikaiak egy érzékeny pontjáról is beszélt. Kína ugyanis utcahosszal vezet az 5G telekommunikációs technológia kifejlesztésében. Ezért az Egyesült Államoknak, ha nem akar lemaradni, muszáj a kínai technológiát is alkalmazni más nagy gyártók, mint a Siemens vagy a Samsung mellett. Ennek ellenére, mint ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt a Reuters alapján, az amerikaiak tovább szigorítanák a Huaweit érintő exportkorlátozásokat. Egy törvényjavaslatot is benyújtottak – mégpedig kétpártit –, amelynek elfogadása esetén egymilliárd dollárt szánnának a Huawei „nyugati alternatívájának” fejlesztésére.