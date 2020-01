Börtönre ítéltek egy spanyol bankvezért, mert saját Picasso-festményét akarta kicsempészni az országból

Ezután Vlagyimir Putyin elnök rendeletben véglegesített.

A jelöltet 383 képviselő támogatta, 41 pedig tartózkodott. Nemmel senki sem szavazott, a 450 képviselő közül több az alkotmányozó munkatanács tagjaként maradt távol a szavazással egy időben megtartott tanácskozás miatt, amelyen részt vett Putyin is - írja az MTI. A négy parlamenti frakció közül a kormányzó Egységes Oroszország és a magát szociáldemokratának pozícionáló Igazságos Oroszország egyhangúlag, a nacionalista Liberális Demokrata Párt pedig többségében támogatta. A kommunisták előre jelezték, hogy tartózkodni fognak. Az állami dumának (az alsóháznak) a hatályos alkotmány értelmében jelenleg véleményezési joga van, kinevezési ügyekben döntési joga várhatóan csak a Putyin által szerdán kezdeményezett alaptörvény-reform után lesz. Vjacseszlav Vologyin házelnök a csütörtöki plenáris ülésen közölte: Misusztyinnak az állami dumában folytatott konzultációk során azt tanácsolták, hogy az előző kormány több tagját tartsa meg. Az RBK gazdasági lap Vologyin egyik tanácsadójára hivatkozva azt írta, hogy a honatyák a munkaügyi, az egészségügyi, a kulturális és a közoktatási tárca működésével kapcsolatban komoly kifogásokat emeltek. Misusztyin a szavazást megelőzően elmondott beszédében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin elnök szerdai üzenetét "a szociális igazságosság hagyományos értékeken alapuló és az emberek felé forduló" programként kell értelmezni. "Az első helyen áll a gyerekekről, a családról, a jólétről és a növekedésről, az életminőség javításáról való gondoskodás" - hangoztatta.

A kormányfőjelölt egyúttal kilátásba helyezte a nemzeti fejlesztési projektek megvalósításának felgyorsítását, és közölte, hogy a munkákért a kormánytagok személyesen felelnek majd. Mint mondta, a megvalósításokhoz szükséges eszközök - 450 milliárd rubel - a makrogazdasági stabilitásnak köszönhetően rendelkezésre állnak. Egy rubel jelenleg 4,85 forintot ér. A kijelölt kormányfő államigazgatási reformjának végrehajtását, valamint a gazdaság digitalizálását és technológiai fejlesztését, továbbá az agrárexport növelését ígérete. Megfogadta, hogy felszámolja az üzleti tevékenységet gátoló akadályokat, javítja a befektetési légkört, valamint szorosan együtt fog működni a parlamenttel és a régiókkal. Az 54. életévét márciusban betöltő miniszterelnököt technokratának tartják. Kinevezésével kapcsolatban több orosz lap is rámutatott arra, hogy egyetlen hatalmi csoportosuláshoz sem tartozik, mindenkivel rendezett a viszonya, és kifejezetten jóban van az elnöki hivatal második emberével, a vezetői káderutánpótlást felügyelő Szergej Kirijenkóval, aki korábban maga is volt már kormányfő. A közgazdaságtudományi doktorátussal rendelkező Mihail Misusztyin 1998-ban lépett állami szolgálatba, és 2010 óta áll az adóhatóság élén, ahol korábban más vezető funkciókat is betöltött. Jelentős szerepe volt az informatikai csúcstechnológia alkalmazásában, pályafutása kezdetén éppen egy ilyen cégnél dolgozott, amelynek átvette a vezetését is.

A digitalizálásban nemzetközileg is elismerten élen járó orosz Állami Adószolgálat 23 millió természetes személy, csaknem félmillió egyéni vállalkozó és több mint 200 ezer vállalat ügyeit bonyolítja le digitálisan. Szolgáltatásai lehetővé teszik gyakorlatilag minden adóügy online intézését. Az újdonsült kormányfő korábban más gazdasági szerveknél is fontos pozíciókat töltött be. 1999-2004-ben adó- és illetékügyi miniszterhelyettes volt, majd az ingatlan-nyilvántartási ügynökséget irányította, 2007-2008-ban pedig a különleges gazdasági övezetek irányítását ellátó szövetségi ügynökség vezetőjeként dolgozott. A magánszférában 2008 és 2010 között az UFG Capital Partners elnöke és az UFG Asset Management befektetési alap társvezetője volt. Misusztyin 1989-ben mérnök-rendszertechnikusként diplomázott a moszkvai szerszámgépipari egyetemen (SZTAKIN), 2003-ban a Georgij Plehanov nevét viselő közgazdasági akadémián szerzett doktori címet, 2010-ben pedig a kormányzati népgazdasági akadémián doktorált adóigazgatásból. Több tudományos és tanácsadó testület tagja. Az új orosz kormányfő nős, három fiú apja. Játékosként és tisztségviselőként elkötelezett a jégkorongsport iránt.