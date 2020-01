Gyors MR-vizsgálatokra lesz pénz, kukaügyben még birkózik Karácsony és a kormány

Burány Sándor próbált az jegybankelnök lelkiismeretére hatni – kioktatást kapott válaszul.

Összesen 10,6 milliárd forintot költött a Magyar Nemzeti Bank arra, hogy néhány éven belül kétszer is megvegye ugyanazt az Úri utca 21. szám alatti ingatlant – írtuk meg tavaly decemberben a 24.hu részletes tényfeltáró cikke nyomán; ennek apropóján tett fel most két kézenfekvő kérdést a Párbeszéd képviselőcsoportjának MSZP-s tagja, Burány Sándor Matolcsy György jegybank-elnöknek.

A PADS ezután több év alatt mintegy 4 milliárd forintot fordított az épület felújítására és bővítésére – a 24. hu szerint minderre a jegybank által kapott kezdőtőkéből futotta. Így is megérhette nekik a beruházás, hiszen a befektetési összeg több mint kétszeresét keresték meg rajta: a jegybank egyik száz százalékos tulajdonú leányvállalata tavaly novemberben piaci áron, 8, 7 milliárd forintért vásárolta tőlük vissza az addigra csinosan helyrepofozott épületet.

Matolcsy a túlzásra vonatkozó kérdést a jelek szerint fel sem vette, viszont számon kérte a képviselőt, amiért kérdésében nem idézte az ingatlan vételáráról szóló hivatalos értékbecslést. Az MNB ugyanis még a 24.hu kérdésére elárulta, hogy az épület vételára „a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) értékbecslési szabvány alapján került meghatározásra, mely az épület egyedi paramétereit, a felújítás költségét, illetve az elmúlt évek jelentős ingatlanpiaci árnövekedését is alapul vette.”

Az ingatlan dupla megvásárlása a kioktató hangnem ellenére is zűrös ügynek számít – hiszen évek óta folyik a vita arról, hogy vajon a jegybank közpénzből végzi-e költéseit, vagy az már „elvesztette közpénz jellegét”. Előbbi esetben felmerülhet a gyanú, hogy az MNB azzal, hogy ugyanazt az épületet kétszer megvette, kárt okozott.

Az MNB-nek erre is van válasza: az épületek adásvételével kapcsolatban arról tájékoztatta a Magyar Hangot , hogy mivel a jegybanktörvény értelmében az MNB nem költségvetési szerv, ezért bevételeit, kiadásait nem a mindenkori költségvetés határozza meg, így a beruházásai nem jelentenek terhet a központi költségvetésnek, vagyis az adófizetőknek. Az ügyön ráadásul még egyet csavar az a fejlemény, a jegybank által létrehozott Pallas- alapítványok január 9-én bejelentették : egy új szervezetben, az a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) égisze alatt fognak összeolvadni. A fúziót ingatlanfejlesztési és rekonstrukciós munkák is követik, amikhez minden bizonnyal jól jön majd az MNB-től most megszerzett 8,7 milliárd forint is.