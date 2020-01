Líbia-konferencia: megállapodtak a fegyverembargó betartásáról

A résztvevők megint leszögezték, hogy katonai megoldása nem lehet a polgárháborúnak, Olaszország pedig a tűzszüneti megállapodás betartásának ellenőrzésére ajánlkozott.

Nagyjából négy óra hosszan tárgyalt a német szövetségi kormány és az ENSZ által szervezett Líbia-konferencián vasárnap a résztvevő tizenegy ország és számos nemzetközi szervezet képviselője. A cél az észak-afrikai országban 2011 óta dúló polgárháborúból kivezető lehetséges utak megtalálása volt. A konferencia nem zárult eredménytelenül: a résztvevők által aláírt nyilatkozat terveket fogalmaz meg a fegyverembargó betartásának nemzetközi ellenőrzésére - amely ugyan egy évtizede életben van, de nem tudták érvényre juttatni -, valamint abban is egyetértett mindenki, hogy a véres konfliktusnak csak tárgyalóasztalnál, és nem a csatatéren lehet véget vetni.



Merkel: a résztvevők megállapodtak a fegyverembargó betartásában

A líbiai konfliktusban érdekelt országok megállapodtak a többször is megsértett fegyverembargó betartásában, amelyet az eddiginél jobban kell ellenőrizni - jelentette be vasárnap Angela Merkel német kancellár a konferenciát záró sajtótájékoztatóEgy átfogó tervről is sikerült egyezségre jutni, részletezte Merkel a körülbelül négy órán keresztül zajló tárgyalásokat követően. "Azt mondhatom, hogy minden résztvevő nagyon konstruktívan működött együtt" - tette hozzá. "Mindnyájan egyetértünk abban, hogy be kell tartanunk a fegyverembargót, és minden eddiginél jobban kell ellenőrizni" - fogalmazott.



ENSZ-főtitkár: a konfliktusnak nem lehet katonai megoldása

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint a résztvevők egyhangúlag egyetértettek abban, hogy nem szabad teret adni az észak-afrikai országban dúló polgárháború katonai megoldásának. A erkellel közös sajtótájékoztatón az ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy valamennyi részt vevő ország kinyilvánította, hogy a továbbiakban nem akar beavatkozni sem a konfliktusba, sem Líbia belügyeibe.

Conte: Olaszország vállalná a vezetést

Olaszország kész vezető szerepet vállalni a tűzszüneti megállapodás betartásának ellenőrzésében Líbiában - közölte a Líbia-konferencia után Giuseppe Conte olasz kormányfő. "Rendelkezésre állunk, hogy a fontvonalban legyünk, hiszen az elkötelezettség a béke betartásának ellenőrzésében való felelősségvállalással jár" - mondta. Az elkötelezettség mibenlétét természetesen csak azután lehet meghatározni, hogy a kérdést az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé vitték, tette hozzá.

Pompeo is eredményesnek nevezte a berlini párbeszédet

"Kollégáimmal eredményes párbeszéd folyt, amely arra irányult, hogy politikai megoldást találjunk Líbiában. Támogatjuk Líbiát egy biztonságos jövő felépítésében, amely erőszaktól és külföldi beavatkozástól mentes" - írta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Twitter-üzenetében a konferencia után.

Lavrov: nem sikerült komoly párbeszédet indítani a felek között



Elégedetlenebbül távozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki a héten sikertelenül próbálta tűzszüneti megállapodás aláírására rávenni a harcoló feleket. Lavrov a berlini rendezvény után Szarádzzsra és Haftarra utalva nyilatkozta: "a konferencia nagyon hasznos volt (...), de nyilvánvaló, hogy még nem sikerült elérnünk azt, hogy komoly és stabil párbeszéd induljon el a felek között".