Metsző szócsata a békekonferencián

Ez a remény napja - jelentette ki az ENSZ főtitkár Montreux-ban, a Genf-2 békekonferencia megnyitóján, amelynek során először ültek le egy tárgyalóasztalhoz a kormány és az ellenzék képviselői a szíriai konfliktus kirobbanása óta. Ban Ki Mun felhívta rá a figyelmet, milyen hatalmas lehetőséget rejt magában ez a fórum. Hasonlóan bizakodó hangnemet ütött meg az orosz külügyminiszter, aki "történelminek" nevezte a konferenciát. Szergej Lavrov ugyanakkor leszögezte, "az sem egyszerű, sem rövid" nem lesz.