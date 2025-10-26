Egyelőre nem világos. hogy Trump-Putyin vagy Zelenszkij-Putyin találkozóban gondolkodnak-e.
Volodimir Zelenszkij is tárgyalóasztalhoz ülne, Oroszország viszont mindeddig elzárkózónak mutatkozott.
Egyelőre azonban nem tudni arról, hogy Oroszország ezen már hajlandó lenne-e részt venni.
Míg egyre többen a háború befejezésének lehetséges forgatókönyveiről, tűzszünetről, vágyott békekötésről beszélnek, mások ragaszkodnak ahhoz, hogy eközben ne mosódjanak össze a szerepek – a gyilkos ne kiálthasson tolvajt, ne váljon ködösen elfelejthetővé a háború kirobbantásának a bűne.
Ez Vlagyimir Putyin követeléseit ismerve azt jelenti, hogy a háborúnak még nagyon sokáig nem lesz vége.
Kína nyomására visszalépett a Svájcban tartandó ukrán békekonferencia több várható résztvevője. Elemzők szerint a tényleges béketárgyalásokat az egyértelmű katonai sikerek alapozhatják meg.
Macron elnök francia vadászgépeket ígért Ukrajnának és több ezer katona kiképzését, Biden elnök pedig újabb amerikai segélycsomagot hagyott jóvá.
Moszkva megüzente: kész tűzszünetet kötni Kijevvel, ha megtarthatja az Ukrajnából eddig kihasított területeket. Ellenkező esetben további újabb területeket fog elhódítani.
A résztvevők megint leszögezték, hogy katonai megoldása nem lehet a polgárháborúnak, Olaszország pedig a tűzszüneti megállapodás betartásának ellenőrzésére ajánlkozott.
A 3000 rendőr által biztosított konferencia célja, hogy békés megoldást találjanak a polgárháború lezárására.
Párizsban megkezdődött a francia diplomácia által kezdeményezett közel-keleti békekonferencia. A csúcson mintegy 30 ország képviselői vesznek részt, az izraeli és palesztin vezetők azonban nincsenek jelen. Így az érintettek nélkül keresik a megoldást, amelyre azonban nincs sok esély.
Nem kezdődik túlságosan jó előjelekkel a Genfbe mára tervezett szíriai békekonferencia. Lényegében csak az utolsó utáni pillanatban dől el, mely csoportok vesznek részt a polgárháború sújtotta ország sorsáról szóló béketárgyalásokon. Az a szíriai ellenzéki csoport, amelyek a Bassár el-Aszad elnök legitim ellenzékének tartja magát, ugyanis még nem döntött arról, részt vesz-e a megbeszéléseken. Erről még tegnap este is egyeztettek Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban.
Noha elvileg ugyan már csak pár nap van hátra a Genfbe tervezett, a szíriai válsággal foglalkozó békekonferencia kezdetéig, egyelőre nem sok megfigyelő veszi biztosra az eredeti menetrend betartását.
Ez a remény napja - jelentette ki az ENSZ főtitkár Montreux-ban, a Genf-2 békekonferencia megnyitóján, amelynek során először ültek le egy tárgyalóasztalhoz a kormány és az ellenzék képviselői a szíriai konfliktus kirobbanása óta. Ban Ki Mun felhívta rá a figyelmet, milyen hatalmas lehetőséget rejt magában ez a fórum. Hasonlóan bizakodó hangnemet ütött meg az orosz külügyminiszter, aki "történelminek" nevezte a konferenciát. Szergej Lavrov ugyanakkor leszögezte, "az sem egyszerű, sem rövid" nem lesz.
Megkezdődik szerdán a Genf-2 elnevezésű konferencia, amely a lassan három éve tartó, szíriai polgárháború békés lezárását kívánja tető alá hozni. Csekély esély van azonban arra, hogy azonnali megoldást találnak erre az összetett, s véres konfliktusra.
Módszeres kínzással vádolják Szíriát a hágai nemzetközi törvényszék volt ügyészei. A szíriai rezsim a felkelés kezdete óta több mint 11 ezer rabot kínzott meg és végzett ki megállapításaik szerint. Az adatokat a szíriai békekonferencia kezdete előtt hozták nyilvánosságra, elsőként a CNN-es Christian Amanpour és a Guardian című brit lap számolt be az „ipari méretű” kínzásokról.
Nagy nyomás alatt, hiányosan, de végül a Genf-2 elnevezésű, a tervek szerint szerdán kezdődő békekonferencián való részvétel mellett döntött a szíriai ellenzék. A Nyugat ugyan fellélegezhet, azonban korántsem biztos, hogy végre megkezdődik a polgárháború békés lezárása.
Bár a szíriai ellenzéket még nem sikerült meggyőznie a Szíria barátai elnevezésű, tizenegy országot tömörítő csoportnak, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz Genfben, a november 23-ra tervezett békekonferencián, a rendezés érdekében tett erőfeszítések folytatódnak.