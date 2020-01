Balatonfüreden tartja évadnyitó frakcióülését a Fidesz

Rudits Tibor a sürgősségi betegellátásra hivatkozva használhatta a megkülönböztető jelzéseket - de jogosultság nélkül. Az ügy a BRFK figyelmét is felkeltette.

A jól menő kéményseprő vállalkozó, Rudits Tibor kékvillogós terepjárói közismertek Ferencvárosban, ahogy az is, hogy az üzletember remek kapcsolatot ápolt Bácskai Jánossal, a korábbi fideszes polgármesterrel. A probléma csak az, hogy a megkülönböztető jelzéseket sokáig jogtalanul használhatta a kéményes – írja a 444.hu , ami több cikkben részletesen beszámolt a Rudits körüli anomáliákról. A vállalkozó megállapodott a kerületi szakrendelővel, hogy két terepjáróját, sőt, a tulajdonában álló Sk-61 Bulldog repülőt is átadja a sürgősségi betegellátás céljára, ennek fejében pedig használhatta a megkülönböztető jelzéseket. Mindezzel akad néhány probléma:

a kerületben nincs sürgősségi központ

a szakrendelő soha nem vette igénybe a Rudits által felajánlott flottakapacitást

Ferencvárosban nincs reptér, ahol egy válságos állapotú beteget szállító repülő le tudna szállni

A vállalkozó repülője 2018-ban tragikus körülmények között megsemmisült: lezuhant, utasa – aki nem a tulajdonos volt – pedig a helyszínen szörnyethalt. A gép papíron ugyanakkor később is tagja volt a Rudits -féle „mentőflottának” a szakszolgálat nyilvántartásában, írja a portál.

A lap megkereste az ügyben a rendőrséget is, a Budapesti Rendőr-főkapitányság válaszából pedig további érdekességek derültek ki: a két szerződésben szereplő terepjáró közül az egyiknek már a szakrendelővel kötött megállapodás előtt lejárt a villogóra vonatkozó engedélye, a másiknak soha nem is volt – a repülőről pedig nincs is információjuk.



Tehát Ferencváros korábban olyan járműveket vont be a betegállátásba, amiknek nem volt érvényes engedélyük villogó használatára, ennek ellenére a villogót kihelyezték, viszont a betegellátásban a valóságban nem vettek részt.

Rudits Tibor ugyan 2013-tól egy ideig engedéllyel használhatta a megkülönböztető jelzést, de szabálytalan alkalmazásuk miatt ezt az engedélyt már nem hosszabbították meg.Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított – teszi hozzá a hírportál.

Az újság megkereste a Tisztiorvosi szolgálatot is, hogy kiderüljön, Rudits Tibor és járművei kaptak-e engedélyt a betegellátásban való részvételre. Eddig egyik levelükre sem kaptak választ.