„Próbálok éber maradni”

A katolikus egyház őskonzervatívjai XVI. Benedeket használják fel a pápa ellen.

XVI. Benedek pápa már nemegyszer vált félreértés áldozatává. Többször is előfordult, hogy amikor meghökkentő kijelentés hangzott el az emeritus – vagyis nyugalmazott – pápától, titkárán, Georg Gänsweinen keresztül volt kénytelen tudatni: szavait rosszul értelmezték, kiragadták a szövegkörnyezetből. A legutóbbi botrány nyomán azonban felmerül a kérdés: mit szabad egy tisztségéről lemondott pápának és mit nem? Elvileg ugyanazok a jogok illetnék meg, mint egy bíborost, ő azonban nem mindig tartja magát ehhez és továbbra is a katolikus egyház fejeként viselkedik. XVI. Benedek legutóbb a „Szívünk mélyéről” című könyv társszerzőjeként bukkant fel, amelyben bírálták Ferenc pápa azon törekvését, hogy lehetővé tenné a nős férfiak pappá szentelését a gyéren lakott és sajátos klímájú Amazonas régiójában, így enyhítve a kínzó paphiányt. Miután híre ment, hogy XVI. Benedek lényegében utódját bírálta, titkára révén azt üzente, visszavonja nevét a szerzők közül. Erre a könyv ötletgazdája, Robert Sarah – ő kérte fel XVI. Benedeket arra, hogy a papi nőtlenségről értekezzen a műben – közzétette az emeritus pápával folytatott levelezését, amelyből kiderült: a lemondott egyházfő valójában tudott arról, milyen munka is készül és a könyv levonatát is elolvasta.

Nem mindig volt elvárás

Vajon miért ragaszkodnak annyira egyes katolikus főpapok a szűzi életformához? (A keleti ortodox egyházakban például nősülhetnek a papok.) Maga a kifejezés a latin caelibatusból származik, amelynek jelentése: „házasulatlan állapot”. A katolikus egyház tanítása szerint a cölibátus „teljes férfit” igényel, a példa Krisztus és az apostolok, akik nőtlenül vállalták szent szolgálatukat. Az Újszövetségben, Máté evangéliuma szerint, amikor a tanítványok a házasság kérdését firtatták Krisztusnál, ő megjegyezte: „Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról.” Szintén Máté evangéliumában a tanítványok nőtlenségére is konkrét utalást találhatunk, amikor Péter felvetésére Krisztus kijelentette: „Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővé­reit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksége.” A nőtlenség mégsem volt mindig elvárás, az első keresztények időszakában megbecsülték ugyan azt, aki önmegtartóztató életet élt, ez azonban nem volt kötelező. A III. században azonban már az egyháztanítók úgy vélték, a papi szolgálat megfelelő gyakorlásához mindenképp szűzi életmódra van szükség. Az 1059-es I. Lateráni zsinat már kimondta, hogy a hívek nem vehetnek részt a nős papok által celebrált szentmisén, a II. Lateráni zsinat (1139) pedig úgy fogalmazott, hogy a főpapság számára a házasság tilos. Ugyanakkor már a XV. században a Konstanzi, majd a Bázeli zsinaton is voltak kezdeményezések a cölibátus eltörlésére, a Tridenti zsinaton (1545–1563) pedig felmerült, hogy egyes papok – megszegve az előírásokat – továbbra is nőkkel élnek együtt. Őket elrettentésképpen súlyos büntetéssel sújtották, akadtak, akiktől éves járandóságukat is elvették. Jón Arasonról, aki Izland utolsó katolikus püspöke volt 1524–1550 között, pél­dául közismert tény volt, hogy felesége és három fia van. A reformáció idején mind erősebbé vált az a vélekedés, amely szerint a cölibátus nem keresztény életforma, az ellenreformációban azonban a papi nőtlenséget komoly erényként állították be. Az 1900-as évek elején ismét vita alakult ki a cölibátusról, ám a reform­katolikusok nem voltak egységesek abban, szükséges-e a papi szolgálat teljesítéséhez a nőtlenség. A II. Vatikáni zsinat (1962–1965) Presbyterorum Ordinis kezdetű dekrétuma boncolja a kérdést. Mint a dokumentum fogalmaz, „a cölibátus sok szempontból nagyon megfelel a papságnak”. „A mennyek országáért vállalt szüzesség, illetve cölibátus által a papok új és sajátos értelemben szentelődnek Krisztusnak, könnyebben ragaszkodnak hozzá osztatlan szívvel” – hangzik a zsinati irat.

A tradíciók súlya

A jelenlegi pápa még Buenos Aires érsekeként is beszélt a papi nőtlenség kérdéséről. A „Ferenc pápa: Beszélgetések Jorge Bergoglióval” című interjúkötetben nem beszélt elutasítóan a cölibátus esetleges eltörléséről. Diszciplináris, s nem hitbéli kérdésnek nevezte, amely „ezért változhat” […] „Ha az egyház megfontolás tárgyává tenné a kérdést, akkor azt nem a papok száma miatt tenné… Jelenleg a papi nőtlenség fenntartása mellett vagyok, minden előnyével és hátrányával együtt. A tíz évszázad tapasztalata ugyanis inkább pozitív, mint negatív. A tradícióknak komoly súlya van.” Szerinte az a nyugati katolicizmusban tapasztalható törekvés, amely szerint vitát kell kezdeményezni a cölibátus eltörléséről, „pragmatikus, kulturális okokra vezethető vissza”. Ugyanakkor úgy véli, hogy a szabályok még minden papra vonatkoznak, így aki nem tud engedelmeskedni, „fel kell hagynia a szolgálattal”. Kifejtette azt is, nincs meggyőződve arról, hogy amennyiben a lelkipásztorok számára lehetővé tennék a nősülést, sokkal több fiatalt vonzana a papi hivatás. Mikor merült fel annak a lehetősége, hogy az amazóniai régióban nős férfiakat szentelhessenek pappá? Az ötlet valójában nem Ferenctől származik, s már a 2005-ös püspöki szinóduson is felvetődött a lehetősége, tehát abban az évben, amikor XVI. Benedek II. János Pált követte a pápai trónon. Ferenc pápa azonban már nem sokkal 2013-as megválasztása után felvetette annak a lehetőségét, hogy pappá szentelhessék azokat a házas férfiakat, akiknek erkölcsösségéhez nem férhet kétség, szakszóval őket nevezik „viri probatinak”. Ezt a megoldást támogatta a tavaly októberi pánamazóniai szinódus is. Igaz, nem kötelező érvényű döntésről van szó és a végső szót a katolikus egyházfőnek kell kimondania, aki ezzel kapcsolatos dekrétumát várhatóan néhány hónap múlva teszi közzé. Jól látható, már óvatos nyitása is mekkora ellenállásba ütközik a konzervatív bíborosok részéről. Az azonban új szintet képvisel a Ferenccel szembeni támadások körében, hogy az őskonzervatívok XVI. Benedeket használják fel a jelenlegi pápa ellen. Pedig Ferenc valójában sosem beszélt a papi nőtlenség teljes eltörléséről, 2016-ban például úgy foglalt állást, „a papi cölibátus megmarad olyannak, amilyen. Az egyháznak jó alapjai vannak arra, hogy kitartson a cölibátus mellett.”

Ő lehet a pápa utóda A napokban foglalta el új vatikáni hivatalát Luis Antonio Tagle fülöp-szigeteki bíboros, akit december 8-án nevezett ki Ferenc pápa a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusának. A Szentszéknek ez a részlege felel a világban zajló missziós tevékenység koordinálásáért. Ferenc pápa azonban további feladatkörökkel is felruházza a részleget, ezért „szuperdikasztériumnak” is nevezik majd. Egy ízben már állt ázsiai főpap a kongregáció élén: 2006-tól 2011-ig az indiai Ivan Dias irányította a munkát. Az, hogy a befolyásos vatikáni hivatal élére a fülöp-szigeteki főpapot nevezte ki Ferenc, rögtön elindította a találgatásokat, amelyek szerint őt látná szívesen utódának. Ezek a feltételezések pedig talán nem is nélkülöznek minden alapot. Tagle makulátlan személyiség, s Ferenchez hasonlóan a „világ végéről” érkezett a Vatikánba. Az egyházfőhöz hasonlóan fontosnak tartja a társadalom peremére szorultak felkarolását, e törekvését aktívan gyakorolhatja a Caritas International elnökeként. Mindemellett hazájában számos karitatív, a szegényeket megsegítő kezdeményezés élére állt. Sokan „ázsiai Ferencnek” is nevezik, mivel az egyház progresszívebb szárnyához sorolják, korábban bírálta azokat az egyházi személyiségeket, akik éles szavakkal keltek ki a melegekkel, illetve az elvált és újraházasodott katolikusokkal szemben. Ferenc pápához hasonlóan úgy véli, hogy utóbbiak számára ki kell szolgáltatni a szentségeket. Egy 2015-ben adott interjúban kifejtette, az egyháznak új nyelvezetet kell alkalmaznia velük, a szigor semmihez sem vezet, a béke hangján kell megszólítaniuk őket. Hazájában a klímavédelem elkötelezett aktivistájaként is ismerik, ami Ferenc pápa egyik fontos programja. Tagle neve már évekkel ezelőtt felmerült Ferenc lehetséges utódai között. Sőt, már a 2013-as pápaválasztáskor is megemlítették a nevét. A Vatikán ügyeit jól ismerő amerikai újságíró, John Allen pedig 2015-ben sorolta fel a legesélyesebb utódjelöltek, a „papabilék” között. A fülöp-szigeteki főpap mellett szól viszonylag fiatal kora is: 1957 júniusában született. Apja a helyi tagalog nemzetiséghez tartozik, anyja pedig kínai származású. 2012-ben, még XVI. Benedek pápasága idején kreálták bíborossá. Akkor ő volt a pápaválasztó testület, a Bíborosi Kollégium második legfiatalabb tagja.