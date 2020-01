Megint Habony Árpád irányít

A romaellenesség, a börtön- és bírótematika már az ő keze munkája.

Árpád nem abban a legjobb, hogy a semmiből talál ki zseniális témákat. Sokkal inkább abban, hogy létező ügyekben találja meg a kommunikációs lehetőségeket, ráadásul össze is tudja fűzni ezeket egy narratívává. A Szeviép-ügyet tárgyaló bíró körül kirobbant botrány, a börtönkártérítések ügye és a gyöngyöspatai romáknak kifizetendő mintegy száz millió forint beilleszthető egy kommunikációs stratégiába – mondta egy kormányzati forrásunk Habony Árpádról, a kormány kommunikációs "gurujáról". Lapunk információi szerint ugyanis már a tanácsadó keze nyomát viselik azok az új „kedvenc” témák, amelyeket a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök is megpróbál napirenden tartani: az „üzletszerűen űzött börtönkártérítési perek”, a gyöngyöspatai romák „munka nélkül felvett milliós kártérítése”, valamint a „korrupt bíróságok”., hogy Habony Árpád - azok után, hogy az elmúlt időszakban inkább külföldön, leginkább Londonban tartózkodott - ismét aktív szerepet vállal majd a magyar belpolitika alakításában. Ennek az is jele volt, hogy hazahívták londoni nagyköveti posztjáról Szalay-Bobrovniczky Kristófot, aki a kommunikációs tanácsadó egyik közvetlen munka-, és üzlettársa. A Szeviép-ügyben az elsőfokú ítéleteket enyhítő bírónő Nové Ágnes családi cége több önkormányzattól is megrendelést kapott, ami felveti az elfogultság gyanúját. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által a börtönviszonyok miatt is olyan ügyekben születtek több milliós kártérítési döntések, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy „a társadalom igazságérzetét” lehessen velük borzolni - ilyenben részesült mások mellett az olaszliszkai lincselés több résztvevője is. Ehhez adódott a gyöngyöspatai romák számára megítélt kártérítés a szegregáció miatt. A három „ügycsoport” már alkalmas volt arra, hogy – mint két forrásunk is fogalmazott – felfűzhetőek legyenek egy kommunikációs szálra, eszerint „a korrupt bíróságokon sorra születnek a magyar költségvetést terhelő ítéletek, amelyek révén bűnözők és romák kapnak sok millió forintot munka nélkül”. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök mindegyik ügyben kapott kérdést három hete a kormányinfón, Orbán Viktor pedig éppen a „társadalom igazságérzetére” apellálva nem hagyta ki sem a korrupciógyanús módon működő bíróságokat, sem a „munka nélkül megítélt milliókat”. - Ne tagadjuk, hogy ennek van cigányellenes éle, már csak azért is, mert a sztereotípiák szerint a börtönökben is főleg romák ülnek – mondta egy forrásunk, aki szerint bár könnyű a Magyarországon jelen lévő társadalmi irigységre és romaellenességre játszani, de erre mégis nagyon veszélyes lenne hosszú távú kommunikációs stratégiát építeni. A megkérdezett kommunikációs szakemberek egyébként nem is számítanak erre. Igaz, mint a Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a Fidesz február 13-14.-i évadnyitó frakcióülésén is éppen ezeket a témákat tárgyalják meg többek között, ami azt vetíti előre, hogy legalábbis a következő hetekben, hónapokban nem szabadulunk még a „korrupt bíróktól” és a „munka nélkül gazdagodó cigányoktól” - legalábbis a kormányzati kommunikációban.