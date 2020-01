Százezrekbe kerül a cégnek, ha lelép egy dolgozója

Átlagosan 630 ezer forintba kerül egy cégnek egy munkatárs elvesztése. Egy új kolléga toborzásának és beilleszkedésének költségei az éves bérének ötödét teszik ki.

A magyar munkavállalók ötöde tervezi elhagyni jelenlegi munkahelyét a következő egy évben, 30 százalékuk ugyanis nagy mértékben elégedetlen a fizetésével, és úgy érzi a munkája nem ér véget, amikor lejár a munkaideje – derült ki az adatvezérelt HR-tech megoldásokat fejlesztő CX-Ray 40 hazai vállalatnál végzett elégedettségfelméréséből, amelyben összesen 3750 munkavállaló vett részt. A vizsgálat szerint minden ötödik magyar dolgozó úgy érzi, kezd kiégni, 15 százalékuk pedig egyáltalán nem érzi fontosnak magát a munkahelyén. Emellett a megkérdezettek bő harmada csak ritkán vagy egyáltalán nem kap visszajelzést közvetlen felettesétől az elvégzett feladatait és a személyes sikerességét illetően. Ezek az eredmények rámutatnak, hogy a fluktuáció mellett számos egyéb tényező miatt lehet szükség egy vállalatnál szervezetfejlesztésre - hívta fel a figyelmet Hári Péter, a CX-Ray ügyvezetője. Egy munkatárs elvesztése átlagosan 630 ezer forintba kerül egy cégnek, de szenioritási szinttől és területtől függően ez az összeg az 1,2 millió forintot is meghaladhatja. Ez egy ezer főt foglalkoztató magyarországi vállalat számára 25 százalékos fluktuáció esetén 189 millió forintos éves költséget jelent. Emellett egy új munkatárs toborzásának és beilleszkedésének költségei minimum 20 százalékát teszik ki az illető éves bérének, de pozíciótól függően ez az érték akár 200 százalékra is emelkedhet – sorolta a következményeket a CX-Ray ügyvezetője. A HR-tech startup egy fluktuáció kalkulátort is fejlesztett annak érdekében, hogy a vállalatok pontosan kiszámolhassák a veszteségüket egy-egy kolléga távozásával. A Kagyló Díj és szervezetfejlesztési esettanulmányi verseny meghirdetésével pedig azokat a jó példákat szeretnék megmutatni, ahol a digitalizáció széles eszköztárát segítségül hívva igyekeznek elébemenni ezeknek a problémáknak. A második alkalommal meghirdetett Kagyló Díj verseny fődíját - az Igazgyöngy Díjat - a Metropolitan Egyetem nyerte el. A felsőoktatási intézmény a hallgatókat megcélzó innovatív és egyedi employer branding kampányának köszönhetően ugyanis növelte a hallgatók elkötelezettségét az egyetem irányába, így azok szívesebben ajánlották ismerőseiknek, barátaiknak az egyetem képzéseit.