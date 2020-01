Eddig TNT-vel töltött gránátokkal oszlattak tüntetéseken a francia rendőrök, de kivonják a forgalomból a fegyvert

Franciaország volt az utolsó európai ország, ami a GLI F4 könnygázgránátokat használta tömegoszlatásra.

A rendőri erők nem használják többet tömegoszlatáshoz azt a típusú könnygázgránátot, amelyújra és újra súlyos sérüléseket okoz a tüntetőknél - jelentette be Christophe Castaner francia belügyminiszter. A fegyver ügyét a sárgamellényesek tüntétései tették aktuálissá, akik 2018. november 17. óta demonstrálnak rendszeresen, többek közt Emmanuel Macron államfő lemondását követelve. Január 24-én például mintegy 40 ezren vonultak Párizsban az AFP hírügynökség szerint. A sárgamellényesek rendre felhívják a figyelmet a rendőrök erőszakos fellépésére is; a rendőri erők súlyos sérüléseket okozó gumilövedékei és oszlató gránátjai ellen tüntetve már a "megcsonkítottak menetét" is többször megszervezték.