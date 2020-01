A vérnyomásértékek orvoshoz küldésében is segíthet az okostelefon

Hétfőtől elérhető a vérnyomásértékek rögzítésére és továbbítására alkalmas, KardioNapló nevű applikáció.

Mivel a magas vérnyomás kezelése évtizedeken át tartó folyamat, a Magyar Hypertonia Társaság kifejlesztett egy applikációt, amely részben alkalmas arra, hogy a betegek a rendszeresen mért vérnyomást rögzítsék, és egyfajta tükörként tudják használni, illetve az eredményeket okostelefonjuk segítségével el tudják küldeni a családorvosuknak – mondta Páll Dénes professzor, a szombaton 17. alkalommal megrendezett debreceni hipertónia nap elnöke.

Megbízhatóbb diagnózis állítható fel, ha a páciensek a megszokott környezetükben mérik a vérnyomásukat, mint a nagyobb stresszt jelentő orvosi rendelőben. A "papíralapú vérnyomásnapló" ráadásul sokszor otthon marad, a telefont meg többnyire maguknál tartják az emberek, ezáltal a mérési adatok könnyebben eljutnak majd az applikáció alkalmazásával az orvoshoz – mondta Páll Dénes.

Az applikáció lehetőséget nyújt a mért vérnyomásadatok eltárolására, átlagértékek számítására és a kezelőorvos számára egy leletben történő kimentésére, és azonnal vissza is jelez a betegnek, ha nem ideálisak az értékek. Emellett a koleszterinszintek rögzítése is elvégezhető. Az applikáció fontos betegtájékoztató anyagokat, gyógyszerbevételre figyelmeztető modult, valamint az erek állapotát jellemző érrendszeri életkor kalkulátort is tartalmaz. A kardionaplóban hasznos tanácsokat is olvashatnak a felhasználók a magas vérnyomás betegséggel kapcsolatban.

Magyarországon a felnőtt lakosság 44 százaléka, mintegy 3,5 millió ember hipertóniás.

Mintegy 1,5 millióról mondható el, hogy minden rendben van, ismert és jól kezelt a vérnyomása. További egy-egymillió embernél vagy nem ismert az egyébként fennálló betegség, vagy ismert, de a kezelésekkel nem sikerült elérni a megcélzott vérnyomásértéket. "A baj ritkán jár egyedül" - tette hozzá a professzor arra utalva, hogy akinek magas vérnyomása van, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy más "társbetegségben" is szenved.

A Debreceni Egyetem (DE) aulájában megtartott, Hipertónia, diabétesz, kardiológia - korszerű gyógyszeres kezelés című tanácskozáson, amelyen több mint ezer háziorvos, belgyógyász és gyógyszerész vesz részt, a hipertónia-kezelés új formái között Páll Dénes megemlítette, hogy az elmúlt években egyre több úgynevezett 3 az 1-ben tabletta is megjelent. Ezek előnye, hogy egy tabletta három hatóanyagot tartalmaz, és a betegek együttműködőbbek, ha az évtizedeken át tartó kezelés során kevesebb tablettát kell bevenniük.