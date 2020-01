Erős földrengés volt Jamaica partjainál, szökőárriadót rendeltek el

Az első gép a tervek szerint szerda reggel indul Franciaországból, ezzel várhatóan közel 250 francia, és több mint 100 más uniós tagország állampolgárát szállítják vissza Európába.

A koronavírus terjedésének fokozódása miatt, az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében repülőgépeket küld az uniós állampolgárok hazatelepítésére azt követen, hogy Franciaország konzuli segítséget kért a járvány gócpontjának számító, kínai Vuhanban rekedtek megsegítése érdekében. Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos arról tájékoztatott, hogy



Az első repülőgép a tervek szerint szerda reggel indul Franciaországból, a második repülőgép a hét második felében. Elmondta, hogy az első repülőgéppel várhatóan közel 250 francia, és több mint 100 más uniós tagország állampolgárát szállítják vissza Európába. A régióban tartózkodó minden uniós polgár nemzetiségétől függetlenül kérheti hazatelepítését az uniós mechanizmuson keresztül – közölte. Az EU vészhelyzeti reagálási koordinációs központja a nap 24 órájában működik, és állandó kapcsolatban áll a tagállamokkal, a vírus által sújtott kínai régióban található valamennyi uniós külképviselettel, valamint Kína brüsszeli nagykövetségével – tette hozzá a szlovén EU-biztos. Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az EU készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a tagállamoknak, és határozott, összehangolt választ adjon a koronavírus esetleges terjedésére az Európai Unióban és azon kívül. A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó koronavírus (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A vírus okozta járvány valószínűleg egy vuhani piacon indult tavaly decemberben. A ragály halottainak száma Kínában hétfő estére meghaladta a 100-at, a biztosan a kórtól fertőzött tüdőgyulladásos betegek száma pedig a 4500-at.

Külföldi szakértőket fogad Kína

Kína a lehető leghamarabb hajlandó fogadni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) külföldi szakérőit, hogy a helyszínen tanulmányozhassák az új koronavírus-járványt és a jobb megértés birtokában lehessen felvenni világszerte a küzdelmet a kór ellen – jelentették be kedden Genfben, a WHO központjában. A közleményt azután adták ki, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője két napot töltött Pekingben, és a helyzetről tárgyalt a kínai vezetőkkel, köztük Hszi Csin-ping elnökkel, az egészségügyi miniszterrel és a külügyminiszterrel. A közlemény szerint jobban meg kell érteni, hogy miként terjed a vírus emberről emberre, mert ettől függ, milyen tanácsokat adjanak a világ országainak. Ennek érdekében Tedrosz nagyon rövid időn belül összehívhatja a WHO rendkívüli bizottságát.