Elvehetik az óvodákat az önkormányzatoktól

Hejőszalontán és Hidvégardón is voksolnak.

Két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap. Hejőszalontán azért kell időközi választást tartani, mert a tavaly októberi önkormányzati voksoláson szavazategyenlőség alakult ki Anderkó József korábbi polgármester, valamint egyik kihívója, Szabó Gergely között. Most mindketten újra indulnak, rajtuk kívül Nótár Tibor pályázik a polgármesteri tisztségre. Mindhárman függetlenként indulnak és ők voltak a tavaly őszi önkormányzati választás polgármesterjelöltjei is. A névjegyzékben 590-en vannak. Hidvégardón szintén azért lesz időközi választás, mert ősszel szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végzett két jelölt között. A polgármesteri posztért most egyetlen, független jelölt, Tirpák László indul, miután a másik jelölt, Matusz János Tamás visszalépett. Tavaly mindketten 117-117 voksot kaptak. A választási névjegyzékben 468 hidvégardói lakos szerepel.